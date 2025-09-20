FOTO Mladi hajdukovac pokazao svoju djevojku, a onda je povukao ovaj znakovit potez

Mladi nogometaš Hajduka, Niko Sigur, koji privatni život vješto skriva od javnosti, napravio je iznimku i s pratiteljima podijelio djelić intime. Na Instagramu je objavio fotografiju sa svojom djevojkom uz kratku poruku: - Moja kraljica - i emotikon srca. Objava je brzo privukla pažnju navijača i medija, koji su dugo iščekivali da se jedan od najtraženijih hajdukovaca otvori o svojem ljubavnom statusu. Ime i podrijetlo djevojke još uvijek nisu poznati, a Niko je dodatno povećao tajnovitost zaključavanjem komentara. Zanimljivo, sve druge objave na njegovom profilu mogu se slobodno komentirati.

Sigur, rođen u Kanadi, spada među najvrjednije igrače splitskog kluba, a njegova se vrijednost procjenjuje na četiri milijuna eura. Njegov potez dolazi nakon ljeta punog nagađanja o odlasku s Poljuda. Interes su pokazivali brojni klubovi, ponajviše iz njemačke Bundeslige, a kanadski izbornik Jesse Marsch čak je izjavio kako Sigur "očajnički želi promjenu sredine". Ipak, do transfera na kraju nije došlo i na oduševljenje navijača, Sigur je ostao u bijelom dresu s kojim ima ugovor do ljeta 2028. godine.

Podsjetimo, o Siguru smo pisali nakon prošlosezonskog derbija između Dinama i Hajduka na Poljudu u kojem je pobjednički gol za splitske "bile" postigao upravo mladi Kanađanin, kojeg se dugo povezivalo s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Niko je naposljetku ipak izabrao nastupati pod zastavom zemlje rođenja, iako je prethodno nastupao za mlađe uzraste Hrvatske.

FOTO Hajdukov heroj pobjedu slavio u društvu poznate plavuše, svi komentiraju ovaj detalj

Jedna od prvih osoba koja je imala priliku porazgovarati sa Sigurom nakon utakmice HRT-ova je televizijska i radijska voditeljica Mirta Šurjak, poznata i kao velika navijačica Hajduka. Novinarka i 21-godišnji nogometaš pozirali su zajedno za fotografiju, koju je zanosna plavuša zatim objavila na svojem Instagram profilu gdje je prati preko 80 tisuća ljudi. Očekivano, i Niko i Mirta bili su dobrog raspoloženja, a mnogima je za oko zapela njegova odjevna kombinacija. Naime, mladić je nakon utakmice na sebe obukao veliku Hajdukovu jaknu koja mu seže do koljena i obukao Nike šlape.

Možda najzanimljiviji dio Sigurove priče je način na koji je došao do Splita. U veljači 2022., kao slobodan igrač, sam je platio avionsku kartu i smještaj kako bi došao na probu u slovensko Radomlje. Preko partnerstva s Hajdukom, ubrzo se našao u dresu kluba s Poljuda, prvo kao junior, a zatim i kao član prve momčadi.