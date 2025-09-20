Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
OVO SE DUGO ČEKALO

FOTO Mladi hajdukovac pokazao svoju djevojku, a onda je povukao ovaj znakovit potez

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 08:00

Niko Sigur, jedan od najvrjednijih igrača Hajduka, nakon turbulentnog ljeta iznenadio je javnost rijetkom objavom. Mladi kanadski reprezentativac pokazao je tko je osvojio njegovo srce.

Mladi nogometaš Hajduka, Niko Sigur, koji privatni život vješto skriva od javnosti, napravio je iznimku i s pratiteljima podijelio djelić intime. Na Instagramu je objavio fotografiju sa svojom djevojkom uz kratku poruku: - Moja kraljica - i emotikon srca. Objava je brzo privukla pažnju navijača i medija, koji su dugo iščekivali da se jedan od najtraženijih hajdukovaca otvori o svojem ljubavnom statusu. Ime i podrijetlo djevojke još uvijek nisu poznati, a Niko je dodatno povećao tajnovitost zaključavanjem komentara. Zanimljivo, sve druge objave na njegovom profilu mogu se slobodno komentirati.

Sigur, rođen u Kanadi, spada među najvrjednije igrače splitskog kluba, a njegova se vrijednost procjenjuje na četiri milijuna eura. Njegov potez dolazi nakon ljeta punog nagađanja o odlasku s Poljuda. Interes su pokazivali brojni klubovi, ponajviše iz njemačke Bundeslige, a kanadski izbornik Jesse Marsch čak je izjavio kako Sigur "očajnički želi promjenu sredine". Ipak, do transfera na kraju nije došlo i na oduševljenje navijača, Sigur je ostao u bijelom dresu s kojim ima ugovor do ljeta 2028. godine.

Podsjetimo, o Siguru smo pisali nakon prošlosezonskog derbija između Dinama i Hajduka na Poljudu u kojem je pobjednički gol za splitske "bile" postigao upravo mladi Kanađanin, kojeg se dugo povezivalo s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Niko je naposljetku ipak izabrao nastupati pod zastavom zemlje rođenja, iako je prethodno nastupao za mlađe uzraste Hrvatske. 

FOTO Hajdukov heroj pobjedu slavio u društvu poznate plavuše, svi komentiraju ovaj detalj
Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
1/20

Jedna od prvih osoba koja je imala priliku porazgovarati sa Sigurom nakon utakmice HRT-ova je televizijska i radijska voditeljica Mirta Šurjak, poznata i kao velika navijačica Hajduka. Novinarka i 21-godišnji nogometaš pozirali su zajedno za fotografiju, koju je zanosna plavuša zatim objavila na svojem Instagram profilu gdje je prati preko 80 tisuća ljudi. Očekivano, i Niko i Mirta bili su dobrog raspoloženja, a mnogima je za oko zapela njegova odjevna kombinacija. Naime, mladić je nakon utakmice na sebe obukao veliku Hajdukovu jaknu koja mu seže do koljena i obukao Nike šlape.

Možda najzanimljiviji dio Sigurove priče je način na koji je došao do Splita. U veljači 2022., kao slobodan igrač, sam je platio avionsku kartu i smještaj kako bi došao na probu u slovensko Radomlje. Preko partnerstva s Hajdukom, ubrzo se našao u dresu kluba s Poljuda, prvo kao junior, a zatim i kao član prve momčadi.
Ključne riječi
nogometaš showbiz djevojka Kanada hajdukovac Hajduk Niko Sigur

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TEŠKA NESREĆA

Preminuo slavni glazbenik i autor mnogobrojnih hitova, brojne zvijezde opraštaju se od njega

Brett James bio je jedan od najtraženijih i najcjenjenijih autora u glazbenoj industriji, a njegov potpis stoji iza nekih od najvećih hitova posljednjih desetljeća. Svjetsku slavu donijela mu je pjesma "Jesus, Take the Wheel", koju je napisao za Carrie Underwood. Taj mu je hit 2006. godine priskrbio prestižnu nagradu Grammy za najbolju country pjesmu, kao i niz drugih priznanja

ROMANTIČNE FOTOGRAFIJE

Nekad najplaćeniji dinamovac rastao se od Hrvatice, sada ljubi 12 godina mlađu tursku influencericu

Ona je na svom Instagram profilu objavila seriju romantičnih fotografija s Fernandesom, a u opisu je kratko napisala "Volim te". Nogometaš joj je u komentarima odmah uzvratio porukom "Ljubavi moja", ne ostavljajući prostora za sumnju. Da je veza ozbiljna, svjedoči i potez Caglayan, koja je na svom profilu već dodala njegovo prezime, jasno dajući do znanja da je zauzet muškarac.

Učitaj još