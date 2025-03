FOTO Meri iz 'Masterchefa' pokazala kako stvarno izgleda: 'Zbljuvat će se ljudi, nitko nije ovo tražio'

Bivša natjecateljica showa "Masterchef" i Influencerica Meri Goldašić u zadnjih godinu dana sve je zadivila svojom fantastičnom transformacijom zbog koje svakodnevno na društvenim mrežama dobiva upite kako je uspjela izgubiti 20 kilograma. Meri rado snima videa u kojima pokazuje što jede i kako joj izgleda prehrana sada, kako vježba, ali ističe i da njezino tijelo nije savršeno. Naime, influencerica je u nekoliko prilika odlučila javno pokazati svoje nesavršenosti te dati do znanja da svi imamo nesigurnosti. Ovoga je puta Meri objavila fotografiju na kojoj se vidi višak kože na trbuhu, a poseban naglasak stavila je na fotografije iz ne baš laskavih poza.

- Nitko nije tražio ove slike, štoviše, zbljuvat će se krivi ljudi na pomisao škembe. Samo da pitam, di su sad ovi ljudi koji me optužuju da uzimam Ozempic, jer ja ne vidim sličnost između mene i, recimo, Christine Aguilere. Moj put s gubljenjem kila traje već godinu i pol dana. I ja stvarno svoje tijelo i dalje volim, u mom su trbuhu rasla moja dva najdraža stvorenja. Podsjetnik da ide ljeto i ne morate se izgladnjivati, ionako će vam se koža objesiti i bit ćete još više frustrirani jer nećete imati trbuh ravan s pločicama odmah. Treba vremena i uživajte u procesu, j*beš sve što mora na silu. Nismo mi Balkanci za to - napisala je Meri pored fotografija te dobila brojnu podršku drugih žena. "Predivna si", "Dižeš mi samopouzdanje", "Izgledaš top", pisali su joj.

Podsjetimo, Meri je u razgovoru za Story otkrila je i što je to osim same prehrane pridonijelo ovom rezultatu. - Nije tajna da već sigurno dvije godine radim sa Svenom Agićem, to je moj trener, samo što sam se ozbiljno primila posla prije nešto manje od godinu dana. Sam bog zna da puno puta platimo trenere i to nam ostane visiti na koncu dok se ne uozbiljimo, tako da zapravo je formula jako naporna i dosadna i jednostavna. Ono što ljudi ne žele čuti, to je kalorijski deficit - ispričala je Meri ranije za Story.

Iako je sada u fazi kada je postigla svoj cilj, Meri i dalje broji kalorije iako sada samo održava željenu kilažu. - Dan danas brojim kalorije, čak i sad kad sam na održavanju kilaže, još uvijek mislim da nemam dovoljno dobar pojam o kalorijama. Pogotovo što kad cijeli život vučeš veću tjelesnu težinu pa je izgubiš, uvijek misliš da si u nečem pretjerao, čak i kad nisi. I onda mi taj alat služi da samoj sebi kažem: dobro je, stara, pojedi, neće ti ništa biti - rekla je Meri. U jednom videu na Instagramu je otkrila i kako izgleda jedan njezin obrok.

- Ja ne jedem meso, a dnevno trebam unijeti 140 grama proteina, tako da ako ne jedete meso evo vam mojih korisnih savjeta. Ujutro popijem ovaj 'power shake' u kojem je čak 70 grama proteina, u pitanju je biljni protein, a možete koristiti i biljno mlijeko s proteinima pa vam je to odmah tri u jedan prava ubojica. To uvijek jedem na putu dok djecu razvozim u školu. Poslije kave idem u teretanu, a poslije godišnjeg odmora ovo mi je drugi dan u teretani. Dosta sam slaba jer nisam puno proteina unijela, no došao je i taj rujan pa se vraćam u svoju staru i normalnu rutinu. Za ručak sam pojela dosta proteina pa da se toga riješim. Za 'snack', odnosno među obrok pojela sam proteinsku čokoladicu. Za večeru sam pojela tortilju u koju sam stavila senf, dva jaja, gauda sir, rajčice iz svekrvinog vrta, a pojela sam i malo zrnatog sira - kazala je u videu te dodala za kraj: - Ako se pitate zašto unosim toliko proteina, to je zato što su mi mišići u katastrofalnom stanju, slabi su, a ja ću dati sve od sebe da to sve vratim na svoje mjesto.

