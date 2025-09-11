FOTO Maja Šuput upoznala 'Gospodina Savršenog' sa svojim društvom! Zajedno su uživali u večeri

Kraljica showbiznisa i estrade, poduzetnica i pjevačica Maja Šuput koju god objavu postavila na društvenoj mreži Instagram - u kratkom vremenu dobije hrpu lajkova i reakcija. Tako je sada objavila i fotke iz izlaska, točnije ugodnog druženja u kinu s prijateljima, a gdje su se istaknuli stilist Marko Grubnić i njegov najbolji prijatelj Momčilo Gurović.

Posebnu pažnju, naravno, ukrao je ovogodišnji "Gospodin Savršeni", 26-godišnji Šime Elez. Naime, Šimu i Maju proteklih mjeseci povezala je suradnja, glumio je u njezinu spotu za novu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Također, slučajni prolaznici u nekoliko navrata su ih fotografirali kako zajedno uživaju pa se počelo šuškati kako među njima ima nešto više. Sada je očito kako se Maja i Šime odlično zabavljaju i u društvu prijatelja. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, nedavno je Maja Šuput gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu "Show na kvadrat". Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je samo nekoliko dana prije gostovanja kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Također, u nastavku možete i pogledati cijeli podcast s Majom Šuput, a ekskluzivno nam je otkrila i pokoji detalj njezina novog početka – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima.

– U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam onda stisnula gas – ekskluzivno nam je priznala kroz smijeh dodajući kako nikome ne kani dijeliti savjete o vezama jer ih ni sama ne bi slušala.

S glazbenicom i poduzetnicom razgovarali smo i o njezinim novim projektima koje je realizirala u posljednjih nekoliko mjeseci. Maja je poznata kao velika radoholičarka pa je tako ranije snimila pjesmu "3 i 15", završila snimanje nove sezone omiljenog showa Nove TV "Supertalent", a posudila je i glas za crtani film "Štrumpfovi", i to omiljenom liku Štrumpfete. Zanimljivo je i da Maja više ne nastupa kao solo izvođačica na vjenčanjima, već samo kao gošća. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi, o čemu više možete doznati u našoj emisiji na YouTubeu.