FOTO Ivana Paradžiković ispunjena srećom zbog uspjeha sina Huga: 'Recite mi, sanjam li?'

Trenutak koji svaki roditelj s ponosom iščekuje, za Ivanu Paradžiković stigao je s maturalnom večeri njezinog sina Huga (18). Svoja osjećanja podijelila je na Instagramu, objavivši fotografije s proslave. - Recite mi, sanjam li? Nekada ne vjerujem da sam ja mama ovom čudu! Maturalna večer sinoć, podsjetila me da je to stvarno... Hugo i Vito. Prijatelji, zapravo i više od toga. Braća. Dječaci su postali muškarci. I to kakvi - napisala je dirnuta Paradžiković, pokazujući sav majčinski ponos.

Hugo je srednjoškolsko obrazovanje uspješno završio u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji. Iako ga je umjetnički smjer mogao usmjeriti prema kreativnim vodama, njegova prava strast oduvijek leži u svijetu brojeva. Njegova najveća ljubav je matematika, a sklonost prema egzaktnim znanostima pokazivao je odmalena, ostvarivši u osnovnoj školi odličan prosjek 4.8. Predanost je zadržao i tijekom gimnazije, dokazavši da se talenti za umjetnost i znanost mogu uspješno nadopunjavati.

S jasnom vizijom budućnosti, ambiciozni osamnaestogodišnjak već ima zacrtan sljedeći korak. Nakon umjetničke gimnazije, Hugo planira upisati studij Poslovne matematike na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Ovaj odabir spaja njegovu strast prema brojevima s praktičnom primjenom u poslovnom svijetu, otvarajući mu vrata karijere koja zahtijeva analitičnost i strateško razmišljanje.

FOTO Evo tko je sve od poznatih pozvan na vjenčanje stoljeća, riječ je o samoj svjetskoj kremi

U intervjuima, Ivana je naglasila koliko je ponosna na Huga i njegov ispravan sustav vrijednosti. Također je priznala da su njezina majka i sestra odigrale ključnu ulogu u njegovom odgoju tijekom njezine zauzetosti poslom.

Veliku podršku na putu prema uspjehu pruža mu i otac, televizijski producent Jan Štedul, s kojim je Ivana ostala u odličnim odnosima. Njihova zajednička briga za Huga je neupitna, a mladić je već počeo stjecati i radno iskustvo. Prije godinu dana počeo je raditi s ocem u AI biznisu, području koje ga, kako ističe majka, iznimno veseli i predstavlja sjajan temelj za budućnost.