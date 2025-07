FOTO Ivana Paradžiković objavila fotku u badiću, a jedan detalj na mnogima je 'upao u oko'

Dok se društvene mreže neumorno pune prizorima savršenih tijela, egzotičnih destinacija i besprijekornih osmijeha, jedna od najcjenjenijih hrvatskih novinarki i televizijskih lica, Ivana Paradžiković, odlučila je napraviti nešto potpuno drugačije. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, ova prekaljena profesionalka, poznata po beskompromisnom traženju istine u emisiji "Provjereno", primijenila je isti princip i na vlastiti život, pokazavši da je ljepota upravo u nesavršenosti i iskrenosti. Objavila je seriju fotografija s ljetovanja koje odišu slobodom i opuštenošću, no ono što je privuklo najviše pažnje bio je njezin duhovit i brutalno iskren opis koji je odjeknuo mrežama i izazvao lavinu pozitivnih reakcija.

Na seriji fotografija koje izgledaju kao razglednica s Jadrana, vidimo Ivanu kako u potpunosti uživa u ljetnim radostima. Pozirajući na skrivenoj stjenovitoj plaži, okružena kristalno čistim, tirkiznim morem, voditeljica je pokazala svoju zavidnu figuru u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu. Atraktivan kroj s izrezima i jednom naramenicom savršeno je istaknuo njezinu vitku liniju, rezultat predanosti vježbanju i aktivnom načinu života o kojem često dijeli crtice na svom profilu.

Od fotografije na kojoj se sunča na skakaonici s pogledom na planinski masiv u daljini, preko one na kojoj sjedi na stijeni poput morske sirene, pa sve do dinamične slike na kojoj skače u more pršteći od sreće, svaka slika priča priču o istinskom odmoru i prepuštanju trenutku. Ipak, među idiličnim prizorima, našao se i jedan selfie izbliza, na kojem Ivana, s mokrom kosom i osmijehom, bez zadrške pokazuje i malenog "nepozvanog gosta" na usni. Upravo je taj detalj bio inspiracija za opis koji je oduševio njezine pratitelje. "Love story. Herpes i ja. Ljeto 2025.", napisala je kratko i jasno, dodavši dozu humora na vlastiti račun i normalizirajući nešto što mnogi pokušavaju sakriti.

Pratitelji su se odmah prepoznali u njezinoj objavi i pohvalili je zbog rušenja tabua. "A takvo je nekakvo ljeto, pa nekako ide sa svim tim 'radostima'", glasio je jedan od komentara, sažimajući osjećaj mnogih. Drugi su se nadovezali s humorom: "Herpes je našao sebi simpatičnu osobu da zajedno uživaju u moru i ljetu...", pokazujući kako je Ivanina duhovitost zarazna. Posebno su dirljive bile poruke koje su hvalile njezinu prirodnost. "Toliko jednostavna i prirodna i realna", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Dok nije zoster, dobro je, prošao, ni najgorem neprijatelju poželjeti. Proći će, a ti si super kao i uvijek, uživaj". Poruke poput "Uživaj" i "Savršene slike" samo su potvrdile da njezini fanovi cijene cjelokupni dojam – predivnu ženu koja uživa u životu, sa svim njegovim malim "začinima".