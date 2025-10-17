FOTO Evo čime se bavi prva dama Zagreba! Suprugu je podrška iz sjene, a ovdje su otputovali na medeni mjesec
Zagrebačka Gradska skupština u petak je na sjednici s 24 glasa "za" i devet protiv donijela odluku da se preimenuju četiri ulice koje su, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom, a čemu se oštro usprotivila oporba, a donijela je i odluku da potpredsjednica skupštine Marina Ivandić iz stranke Možemo! obavlja svoju dužnost profesionalno.
Tom odlukom preimenovane su ulice u naselju Ivanja Reka, na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak. Ulica Vladimira Arka preimenovana je u Ulicu Srećka Lipohara, hrvatskog branitelja, Ulica Antuna Bonifačića u Ulicu Sidonije Erdődy Rubido, prve hrvatske primadone.
Ovim smo se povodom odlučili prisjetiti tko je prva dama Zagreba, supruga zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Iva Mertić Tomašević, koja je široj javnosti poznata kao supruga gradonačelnika Tomislava Tomaševića te prva dama Grada Zagreba, nije često u javnosti, ali već godinama pruža nepokolebljivu podršku svom mužu, često iz sjene.
"Prije pet godina medeni smo mjesec žena i ja proveli na Annapurni. Išli smo do nekih pet tisuća metara nadmorske visine, sve je trajalo nekih dva-tri tjedna. I baš su tada, za vrijeme tog našeg medenog mjeseca, u Hrvatskoj bili oni prosvjedi 'Hrvatska može bolje', pa smo onda u nekom selu jedva našli papir i marker te napravili neki transparent, fotkali se, našli neki internet i poslali odatle, iz Nepala, podršku prosvjedu. Eto, aktivizam je bio prisutan čak i na medenom mjesecu", prisjetio se Tomislav u razgovoru za Večernji list.