FOTO Evo čime se bavi prva dama Zagreba! Suprugu je podrška iz sjene, a ovdje su otputovali na medeni mjesec

Zagrebačka Gradska skupština u petak je na sjednici s 24 glasa "za" i devet protiv donijela odluku da se preimenuju četiri ulice koje su, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom, a čemu se oštro usprotivila oporba, a donijela je i odluku da potpredsjednica skupštine Marina Ivandić iz stranke Možemo! obavlja svoju dužnost profesionalno.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Tom odlukom preimenovane su ulice u naselju Ivanja Reka, na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak. Ulica Vladimira Arka preimenovana je u Ulicu Srećka Lipohara, hrvatskog branitelja, Ulica Antuna Bonifačića u Ulicu Sidonije Erdődy Rubido, prve hrvatske primadone.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ulica Filipa Lukasa dobila je ime Nade Iveljić, književnice, a Ulica Ivana Šarića dobila je ime hrvatskog nogometaša Josipa Kuže.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ovim smo se povodom odlučili prisjetiti tko je prva dama Zagreba, supruga zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Iva Mertić Tomašević, koja je široj javnosti poznata kao supruga gradonačelnika Tomislava Tomaševića te prva dama Grada Zagreba, nije često u javnosti, ali već godinama pruža nepokolebljivu podršku svom mužu, često iz sjene.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tomislav ne skriva da je upravo Iva jedna od njegovih najvećih oslonaca i podrški u životu. Iva je diplomirala komparativnu književnost i fonetiku, a zaposlena je kao instruktorica joge.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iva i Tomislav upoznali su se 2008. godine preko zajedničkih prijatelja, a nakon zaruka 2015. godine u Lisabonu, vjenčali su se 2016. u kapelici na Sljemenu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako oboje uživaju u avanturama, jedan od najposebnijih trenutaka njihovog zajedničkog života bio je medeni mjesec koji su proveli u Nepalu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
"Prije pet godina medeni smo mjesec žena i ja proveli na Annapurni. Išli smo do nekih pet tisuća metara nadmorske visine, sve je trajalo nekih dva-tri tjedna. I baš su tada, za vrijeme tog našeg medenog mjeseca, u Hrvatskoj bili oni prosvjedi 'Hrvatska može bolje', pa smo onda u nekom selu jedva našli papir i marker te napravili neki transparent, fotkali se, našli neki internet i poslali odatle, iz Nepala, podršku prosvjedu. Eto, aktivizam je bio prisutan čak i na medenom mjesecu", prisjetio se Tomislav u razgovoru za Večernji list.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tomašević je također spomenuo: "Supruga Iva i ja još uvijek nemamo djece. Jako se dugo znamo, u braku smo pet godina, a u vezi 12. Iva je principijelna i dijelimo iste vrijednosti.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ne samo da me podržava u svemu što radim, već je i sama aktivno uključena u to. Članica je i Zagreb je naš i Možemo!, dijelimo iste političke vrijednosti i njezina mi je potpora jako bitna."
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako Iva rijetko izlazi u javnost, njezina podrška Tomislavu u političkim angažmanima ostaje neupitna.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Par je također udomio psa Boška, s kojim provode slobodno vrijeme, uživajući u mirnim trenucima izvan žiže medijske pozornosti.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte i ostale fotografije ovog uspješnog i zanimljivog para.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
