FOTO Emotivna Severina na koncertu u rodnom gradu: Nakon 12 godina borbe moj sin živi sa mnom

Dugo iščekivani Severinin koncert u splitskoj dvorani Gripe opravdao je svaku emociju i najave koje su ga pratile. Rasprodane do posljednjeg mjesta, Gripe su bile središte jedne od najposebnijih večeri domaće glazbene scene posljednjih godina
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Publika je gotovo dva i pol sata uživala u više od trideset najvećih hitova Severinine karijere, izvedenih uz pratnju velikog glazbenog orkestra sastavljenog od najboljih glazbenika ovih prostora.
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Posebnu, intimnu dimenziju cijelom koncertu dale su videopozadine koje su tijekom večeri prikazivale do sada neviđene privatne snimke Severine i njezinih najbližih — dirljive trenutke iz prošlosti, obiteljske susrete i karijerne početke.
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Upravo ti trenuci izazvali su snažne emocije i kod publike i kod same Severine, vidno dirnute atmosferom koja je vladala u dvorani. Na koncertu je imala i poruku za mlade.
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
- Rodila sam se u Siromašnoj četvrti, pozdrav za Siromašnu. Moji su me doma učili da uvijek istjeravam pravdu, tako da su me od malih nogu zeznuli. Djeco, nemojte slušati nikoga. Ali, kada vam kažu da ganjate pravdu i da budete pošteni, to je jedino što možete slušati u životu - poručila je pjevačica mladima. 
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Impresivna produkcija bila je dodatni razlog za divljenje — na Gripe je stiglo šest šlepera opreme, ukupne težine 150 tona, dok je pozornicu osvjetljavalo i uokvirivalo 200 kvadrata LED ekrana. Takva količina tehničke opreme prvi je put ikada postavljena u splitskoj dvorani, a koncert su dva mjeseca pripremali Severina i njezina 60-člana ekipa.
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Večer na Gripama bila je više od glazbenog spektakla – bila je to emotivna potvrda koliko duboko Severina živi u kolektivnom sjećanju svoga grada, iako je u međuvremenu prerasla okvire pop-zvijezde i postala istinski kulturni fenomen.
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Pred kraj nastupa izvela je i pjesmu posvećenu svom sinu. - Sada pjesma za najvažnijeg muškarca u mom životu, njegovo srce kucalo je ispod moga. Pokušali su mi ga oduzeti nekoliko puta, a danas nakon 12 godina borbe moj sin živi sa mnom - rekla je Severina. 
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Pred splitsku publiku, Severina je izašla u kostimu nastalom u suradnji Severinine stilistice Katije Šimundić i dizajnerice Mije Mitanovski, koja je stajala i iza cjelokupne kostimografije Severinine turneje 'Dobrodošao u klub' iz 2013. godine.
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Nakon veličanstvene splitske večeri, Severinu uskoro očekuju i dva već rasprodana koncerta u Zagrebu — 07. i 08. studenoga u Areni Zagreb — gdje će i zagrebačka publika imati priliku doživjeti ovu posebnu glazbenu priču, spoj emocije, glazbe i dojmljivih vizualnih prizora.
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
