FOTO Emotivna Severina na koncertu u rodnom gradu: Nakon 12 godina borbe moj sin živi sa mnom
Dugo iščekivani Severinin koncert u splitskoj dvorani Gripe opravdao je svaku emociju i najave koje su ga pratile. Rasprodane do posljednjeg mjesta, Gripe su bile središte jedne od najposebnijih večeri domaće glazbene scene posljednjih godina
Posebnu, intimnu dimenziju cijelom koncertu dale su videopozadine koje su tijekom večeri prikazivale do sada neviđene privatne snimke Severine i njezinih najbližih — dirljive trenutke iz prošlosti, obiteljske susrete i karijerne početke.
- Rodila sam se u Siromašnoj četvrti, pozdrav za Siromašnu. Moji su me doma učili da uvijek istjeravam pravdu, tako da su me od malih nogu zeznuli. Djeco, nemojte slušati nikoga. Ali, kada vam kažu da ganjate pravdu i da budete pošteni, to je jedino što možete slušati u životu - poručila je pjevačica mladima.
Impresivna produkcija bila je dodatni razlog za divljenje — na Gripe je stiglo šest šlepera opreme, ukupne težine 150 tona, dok je pozornicu osvjetljavalo i uokvirivalo 200 kvadrata LED ekrana. Takva količina tehničke opreme prvi je put ikada postavljena u splitskoj dvorani, a koncert su dva mjeseca pripremali Severina i njezina 60-člana ekipa.
Večer na Gripama bila je više od glazbenog spektakla – bila je to emotivna potvrda koliko duboko Severina živi u kolektivnom sjećanju svoga grada, iako je u međuvremenu prerasla okvire pop-zvijezde i postala istinski kulturni fenomen.
Pred kraj nastupa izvela je i pjesmu posvećenu svom sinu. - Sada pjesma za najvažnijeg muškarca u mom životu, njegovo srce kucalo je ispod moga. Pokušali su mi ga oduzeti nekoliko puta, a danas nakon 12 godina borbe moj sin živi sa mnom - rekla je Severina.
Pred splitsku publiku, Severina je izašla u kostimu nastalom u suradnji Severinine stilistice Katije Šimundić i dizajnerice Mije Mitanovski, koja je stajala i iza cjelokupne kostimografije Severinine turneje 'Dobrodošao u klub' iz 2013. godine.
Nakon veličanstvene splitske večeri, Severinu uskoro očekuju i dva već rasprodana koncerta u Zagrebu — 07. i 08. studenoga u Areni Zagreb — gdje će i zagrebačka publika imati priliku doživjeti ovu posebnu glazbenu priču, spoj emocije, glazbe i dojmljivih vizualnih prizora.