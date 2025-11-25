FOTO Doris Pinčić Guberović na premijeru predstave stigla je u društvu supruga kojeg dugo nismo vidjeli
Premijera nove komedije Kazališta Moruzgva, „Kamo ide ovai svijet?“, pretvorila je zagrebačku Scenoteku u pravo žarište smijeha, energije i kreativnog kaosa. Ecija Ojdanić u društvu Doris Pinčić Guberović i njezinog supruga Davora kojeg duže vrijeme nismo vidjeli u javnosti.
Brojna poznata lica iz svijeta glume, televizije i kazališta došla su podržati mladi dvojac Domagoja Ivankovića i Lovru Kondžu, čija je izvedba izazvala salve oduševljenja i minute kontinuiranog smijeha u prepunoj dvorani
Publici su kroz brzi tempo, britak humor i sjajnu partnersku dinamiku ispričali priču o dvojici kreativaca koji u očajničkoj potrazi za “velikom idejom” posegnu za umjetnom inteligencijom – a dobiju upravo ono čega su se trebali bojati: kaos na granici između ljudske nesavršenosti i tehnološke preciznosti.
Njihova interpretacija izazvala je glasne reakcije, aplauze i spontani smijeh koji je ispunio dvoranu od početka do kraja. Režiju potpisuje Dražen Krešić, tekst je djelo Vida Leža, a cijeli projekt vodi Moruzgvina osnivačica i producentica Ecija Ojdanić, koja je puna emocija poručila kako je iznimno ponosna na ovu mladu ekipu koja “donosi potpuno novu energiju Moruzgvine komedije – svježu, generacijsku i beskompromisno zabavnu”.