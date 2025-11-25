FOTO Doris Pinčić Guberović na premijeru predstave stigla je u društvu supruga kojeg dugo nismo vidjeli

Premijera nove komedije Kazališta Moruzgva, „Kamo ide ovai svijet?“, pretvorila je zagrebačku Scenoteku u pravo žarište smijeha, energije i kreativnog kaosa. Ecija Ojdanić u društvu Doris Pinčić Guberović i njezinog supruga Davora kojeg duže vrijeme nismo vidjeli u javnosti.
Foto: Filip Popović
Brojna poznata lica iz svijeta glume, televizije i kazališta došla su podržati mladi dvojac Domagoja Ivankovića i Lovru Kondžu, čija je izvedba izazvala salve oduševljenja i minute kontinuiranog smijeha u prepunoj dvorani
Foto: Filip Popović
Redatelj Krešimir Dolenčić
Foto: Filip Popović
Osnivačica ikazališta Moruzgva Ecija Ojdanić
Foto: Filip Popović
Domagoj Ivanković i Lovro Kondža
Foto: Filip Popović
Momčilo Otašević, Andrija Tomić, Ecija Ojdanić, Šime Zanze, Zdravko Vukelić
Foto: Filip Popović
Ecija Ojdanić i Luka Knez
Foto: Filip Popović
Daria Lorenci Flatz
Foto: Filip Popović
Ecija Ojdanić i Mirna Mihelčić
Foto: Filip Popović
Goran Kulenović, Ecija Ojdanić i Amanda Prenkaj
Foto: Filip Popović
Ivan Goran Vitez sa suprugom
Foto: Filip Popović
Vesna Ramljak
Foto: Filip Popović
Željka Udovičić Pleština i Milan Pleština
Foto: Filip Popović
Barbara Vicković, Zdravko Vukelić, Ecija Ojdanić
Foto: Filip Popović
Publici su kroz brzi tempo, britak humor i sjajnu partnersku dinamiku ispričali priču o dvojici kreativaca koji u očajničkoj potrazi za “velikom idejom” posegnu za umjetnom inteligencijom – a dobiju upravo ono čega su se trebali bojati: kaos na granici između ljudske nesavršenosti i tehnološke preciznosti.
Foto: Filip Popović
Njihova interpretacija izazvala je glasne reakcije, aplauze i spontani smijeh koji je ispunio dvoranu od početka do kraja. Režiju potpisuje Dražen Krešić, tekst je djelo Vida Leža, a cijeli projekt vodi Moruzgvina osnivačica i producentica Ecija Ojdanić, koja je puna emocija poručila kako je iznimno ponosna na ovu mladu ekipu koja “donosi potpuno novu energiju Moruzgvine komedije – svježu, generacijsku i beskompromisno zabavnu”.
Foto: Filip Popović
Foto: Filip Popović
Foto: Filip Popović
Foto: Filip Popović
Foto: Filip Popović
