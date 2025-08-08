FOTO Bila je san mnogih muškaraca u 80-ima! Ima 57 godina, a badići i danas jedva zadržavaju njene bujne grudi

Sabrina Salerno, pjevačica koja je osamdesetih godina postala predmet obožavanja mnogih muškaraca zahvaljujući svom provokativnom spotu "Boys", nedavno je proslavila 57. rođendan.
Sabrina Salerno, pjevačica koja je osamdesetih godina postala predmet obožavanja mnogih muškaraca zahvaljujući svom provokativnom spotu "Boys", nedavno je proslavila 57. rođendan.
Foto: Screenshot
Share
Podijeli
Unatoč godinama, Sabrina i dalje oduševljava svojom pojavom, što potvrđuje i njena baza od 1,3 milijuna pratitelja na Instagramu.
Unatoč godinama, Sabrina i dalje oduševljava svojom pojavom, što potvrđuje i njena baza od 1,3 milijuna pratitelja na Instagramu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Na ovoj društvenoj mreži, pjevačica redovito dijeli fotografije koje naglašavaju njene atribute, uključujući zavidno ravan trbuh i bujne obline.
Na ovoj društvenoj mreži, pjevačica redovito dijeli fotografije koje naglašavaju njene atribute, uključujući zavidno ravan trbuh i bujne obline.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Sabrina ne samo da održava aktivan glazbeni život kroz nastupe i koncerte, već i svojim obožavateljima pruža uvid u svakodnevicu.
Sabrina ne samo da održava aktivan glazbeni život kroz nastupe i koncerte, već i svojim obožavateljima pruža uvid u svakodnevicu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Nedavno je otkrila da svoju impresivnu figuru održava, između ostalog, redovitim vježbanjem u teretani. S obzirom na to da je iz Italije, a mediteranska dijeta u svijetu je proglašena kao jedna od najzdravijih, nije ni čudno da je Salerno u tako odličnoj formi. 
Nedavno je otkrila da svoju impresivnu figuru održava, između ostalog, redovitim vježbanjem u teretani. S obzirom na to da je iz Italije, a mediteranska dijeta u svijetu je proglašena kao jedna od najzdravijih, nije ni čudno da je Salerno u tako odličnoj formi. 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Pjevačica je nedavno u novom  intervjuu otkrila neke nepoznate detalje o svojem životu i karijeri. Otkrila je da misli da su je ljudi uvijek pogrešno percipirali.  
Pjevačica je nedavno u novom  intervjuu otkrila neke nepoznate detalje o svojem životu i karijeri. Otkrila je da misli da su je ljudi uvijek pogrešno percipirali.  
Foto: Instagram
Share
Podijeli
– Moj suprug i ja zajedno smo već trideset godina. Ljudi su me oduvijek pogrešno percipirali: smatram se više inteligentnom nego lijepom – rekla je i dodala da nije istina da je u njenom životu bilo mnogo muškaraca te da je imala samo tri ljubavne veze uključujući i onu sa svojim suprugom. 
– Moj suprug i ja zajedno smo već trideset godina. Ljudi su me oduvijek pogrešno percipirali: smatram se više inteligentnom nego lijepom – rekla je i dodala da nije istina da je u njenom životu bilo mnogo muškaraca te da je imala samo tri ljubavne veze uključujući i onu sa svojim suprugom. 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Isto tako je kazala i da su joj kraj karijere predviđali kad je imala samo 20 godina. – Ipak sam još uvijek tu. I prodala sam 20 milijuna albuma – zaključila je.
Isto tako je kazala i da su joj kraj karijere predviđali kad je imala samo 20 godina. – Ipak sam još uvijek tu. I prodala sam 20 milijuna albuma – zaključila je.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Nakon uspjeha pjesme "Boys" Sabrina se dugo borila s depresijom, a život na selu s obitelji donio joj je mir.
Nakon uspjeha pjesme "Boys" Sabrina se dugo borila s depresijom, a život na selu s obitelji donio joj je mir.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Nekoliko puta se pokušala vratiti na scenu, a zanimljivo je da je 2010. sa Samanthom Fox snimila pjesmu "Call Me", obradu velikog hita grupe Blondie.
Nekoliko puta se pokušala vratiti na scenu, a zanimljivo je da je 2010. sa Samanthom Fox snimila pjesmu "Call Me", obradu velikog hita grupe Blondie.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Sabrina je od 2006. u braku s poduzetnikom Enricom Montijem, s kojim je od 1994. te ima sina Lucu Mariu.
Sabrina je od 2006. u braku s poduzetnikom Enricom Montijem, s kojim je od 1994. te ima sina Lucu Mariu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Da je Sabrina Talijanima i dalje draga, mogli smo vidjeti na Sanremu 2020. godine, gdje je izvela svoj bezvremenski hit "Boys". 
Da je Sabrina Talijanima i dalje draga, mogli smo vidjeti na Sanremu 2020. godine, gdje je izvela svoj bezvremenski hit "Boys". 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/