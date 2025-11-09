Naši Portali
ZANIMLJIVO...

FOTO Antonija Blaće objavila novi hit recept! Biste li jeli ovakve njoke?

VL
Autor
Vecernji.hr
09.11.2025.
u 21:00

Blaće je također najavila da će, ukoliko ih bude pripremala za večeru, snimiti i način na koji ih 'usosi', odnosno posluži s umakom

Voditeljica Antonija Blaće podijelila je svoje upute za pripremu njoka od brokule, iako ih sama ne naziva klasičnim receptom. Za početak, cvjetove brokule kuhajte otprilike 11 do 12 minuta. Nakon kuhanja, brokulu zblendajte te začinite solju, paprom i ostalim začinima po želji. Postepeno dodajte brašno, miješajući dok smjesa ne postane neljepljiva i pogodna za oblikovanje. Njoke se kuhaju na isti način kao i tradicionalni. Blaće je također najavila da će, ukoliko ih bude pripremala za večeru, snimiti i način na koji ih 'usosi', odnosno posluži s umakom.

Foto: Instagram

- Pitate za za recept. Ja to ne mogu nazvat receptom, ali evo, pokušat ću. Skuhajte cvjetove brokule nekih 11-12 min. Zblendajte i začinite: sol, papar i to sve. Dodajte brašno. Ali postepeno, sve dok se smjesa ne prestane lijepiti. I to je to! Kuhate kao obične njoke P.S. Ako ih budemo za večeru radili, budem snimila i kako smo ih "usosili" - napisala je mnogima omiljena voditeljica uz fotke. 

Foto: Instagram

Inače, pizza može biti zdrav obrok za koji vam ne treba puno vremena za pripremu ako se držite recepta voditeljice Antonije Blaće koji je objavila ranije. Kako pripremiti pizza tortilju popularna voditeljica je pokazala u videu koji je objavila na Instagramu. Recept je jednostavan, a ključno je imati dobre i kvalitetne namirnice. 

FOTO Tko je supruga našeg najbogatijeg ministra? Obožava luksuz i ima impresivnu imovinu
1/17

"Dakle. My fav tortilla. Toliko se brzo priprema da dok sam ovo snimila ispekla sam i treću - peperoni. Mislim sve vam je isto. Samo ću opet napomenuti- ključ je u pasiranoj rajčici s origanom. To je baza, a gore možete dodati što god želite. Od tune, šunke, preko šampinjona do kulena, nekad čak stavim mortadelu i pesto. Jednostavno - sve paše! Probajte pa se vratite tu i recite mi jel’ ovo najcool, najbrža i najbolja kućna pizza ikad? Da ne spominjem - malo kalorija i jedna minuta pripreme. Samo morate kupiti dobre i kvalitetne namirnice.", poručila je Antonija u videu. 

Kupnja