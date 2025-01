Fotka koja je obišla svijet: Izbezumljeni slavni glumac gleda kako požar guta njegovo susjedstvo

REALITY SHOW

Darko iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida s Milenom otkrio: 'Javljaju mi se ozbiljne žene'

Puno ljudi mi se javlja, podržavaju me što sam tražio ljubav, javljaju mi se žene koje su to pratile od početka, kažu da sam dobra osoba, da nisam to zaslužio. Neke se žele vidjeti. Dosta ih je ozbiljno oko toga. Treba polako oko toga, ne treba brzati. Sve je to zasad na dopisivanju, kazao je Darko