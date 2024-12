Finalni tjedan showa! Računica je jasna: 'Ako se budu gledali postoci, Alina je prva finalistica, a mi smo svi tu negdje'

LJUBAV JE NA SELU

Izbila žestoka svađa na Zlatkovom imanju, farmer je vikao: 'Ili ću naći što mi paše ili se neću ženiti nikada!'

Darko i Anamarija nakon perioda razdvojenosti ponovno će se naći, i to na otoku Hvaru, no čini se kako bi kilometri ipak mogli presuditi u njihovu odnosu. „Sad kad smo se razdvojili, za mene je to malo stagniralo što se tiče osjećaja. Mislim da nismo zaljubljeni!“ priznat će Anamarija svoje sumnje.