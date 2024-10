Filipinac oduševio u 'Superstaru': 'Iznenadila me podrška ljudi, obitelj je jako sretna i šokirana'

Filipinac Efraem Norte oduševio je žiri 'Superstara', ali i cijelu zemlju nakon što je na audiciji izveo hit 'Sugar' grupe Maroon 5. Tonči Huljić je konobaru rekao da ga je ostavo bez teksta, a on otkriva: 'Svi koji imaju strasti za glazbom željeli su proći audiciju, pa tako i ja'.

Nortea su oduševili komentari žirija, sretan je, kaže, i impresioniran. "Sretan sam što im se svidjela moja izvedba i što su ostali bez riječi, za mene je to nevjerojatno", otkrio je mladić.

"Iznenadila me podrška ljudi, nisam ni sanjao da ima toliko ljudi koji me podržavaju na ovom putovanju. Moja obitelj je jako sretna i šokirana, ovo je za njih bilo veliko iznenađenje. Zbog 'Superstara' sam obnovio kontakte s par ljudi iz mog grada, sa starim prijateljima, kolegama iz škole, uliteljima... Ljudi koje sam upoznao ovdje u Hrvatskoj također me podržavaju. Svi su sretni što sam na pozornici", ispričao je Efraem.

Ovaj talentirani mladić i dalje radi u restoranu, a usto uči hrvatski jezik. "Učim jezik kako bih mogao komunicirati s ljudima, kao i učiti vježbati pjesme na hrvatskom, za izvođenje na pozornici. Usredotočen sam na poboljšanje svojih vokalnih sposobnosti i scenskog nastupa", jasan je Efraem.

Podršku Efraem ima od svojih voljenih roditelja, ali i ekipe iz restorana u kojem radi u Zagrebu. Njegov šef zabilježio je njegov nastup, i jako je, kaže, ponosan. Roditelji su presretni i svima su se pohvalili da im je sin u hrvatskom 'Superstaru'. "I moja grupa za učenje hrvatskog jezika je sretna i podržava me", zaključio je talentirani Filipinac.

