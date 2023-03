Faruk iz 'Istanbulske nevjeste' opet je u braku, supruga mu je 23 godine mlađa dizajnerica

Turski glumac Özcan Deniz (50) kojeg mnogi pamte po ulozi Faruka u seriji 'Istanbulska nevjesta' pronašao je sreću u ljubavi. Naime, Özcan se oženio s 23 godine mlađom iranskom modnom dizajnericom Samar Dagdar. Vezu su započeli početkom 2021. godine, a vjenčali su se krajem siječnja.

Trenutno uživaju na medenom mjesecu u Dubaiju odakle dijele mnoge romantične fotografije i snimke na društvenim mrežama te ne kriju koliko uživaju. Mnoge fotografije s vjenčanja podijelili su i na društvenim mrežama. Tamo su pokazali djelić atmosfere, ali i prstenje. Mlada je ranije pokazala i kako je birala vjenčanicu te gdje su se odlučili izreći sudbonosno 'da'.

Podsjetimo, glumac je poznat po burnom životu. Naime, 2018. godine se u tajnosti oženio s manekenkom Feyzom Aktan, s kojom je dobio dijete. O paru se mnogo pisalo u medijima, a često su temom bili njihovi prekidi. Tako se u nekoliko navrata pisalo kako su se razišli, pa kako su se pomirili. Turski mediji pisali su kako se par razišao nakon manje od godinu dana jer je Feyza počela mahnito trošiti novac. Deniz je navodno to dobro trpio, ali njegov račun se stanjio i više nije mogao sakriti bijes. Zatvorio joj je račune, dao joj jednu karticu koju može kontrolirati. Feyza se tome protivila i započele su svađe. Uskoro nakon toga, glumac se preselio u hotel. Nakon te svađe, Deniz je odlučio dati braku drugu šansu. Stao je na kraj tračevima o definitivnom razlazu i objavio novu fotografiju s Feyzom. No, na kraju su se ipak razveli, a potom dugo vodili pravnu bitku oko skrbništva nad sinom Kuzeyem.

- Svog sina viđam četiri puta mjesečno. To nije dovoljno ni meni ni sinu. Nisam se čuo s njim već deset dana. Danas mu je rođendan, a ja ga ne mogu ni vidjeti ni čuti. Zahtijevam da sud pripiše meni apsolutno skrbništvo nad njim. Uništava mi život, ne mogu više ovako - rekao je glumac tužitelju, a tada su to prenijeli turski mediji. Naposljetku, sud je dao skrbništvo majci, no povećan je broj dana koje glumac može provesti sa sinom.

Dodajmo da glumcu ni ovo nije bio prvi brak. Glumčev prethodni brak s glumicom Handan Deniz nije imao šanse za drugi pokušaj.S Handan je bio deset godina, ali nikada nisu osnovali obitelj, što je, čini se, Özcanu smetalo ali ostali su u dobrim odnosima i za nju ima samo riječi hvale.

- Naravno da želim dijete i obitelj! Ali želim nekog tko mi odgovara. Nekog tko ima vjere. Ne govorim samo o vjeri u Boga. Mislim na vjeru općenito. Nekog tko vjeruje u obitelj, u svoj posao, u ljubav, u budućnost. Ima ljudi koji ne vjeruju ni u što. Žive prema trenutačnom osjećaju. S njima ne mogu - ispričao je nakon prvog razvoda turskim medijima.

