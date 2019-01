Evo tko su nominirani za prestižnu nagradu!

Američka akademija filmskih znanosti i umjetnosti danas je objavila nominacije za najprestižniju filmsku nagradu Oscar. Nominacije su objavili Tracee Ellis Ross i Kumail Nanjiani. Iznenađenje, ali i od povijesne važnosti je da je prvi put za najbolji film nominiran akcijski film o superherojima, Black Panther.

Najbolji film:

BLACK PANTHER

Kevin Feige, Producer

BLACKKKLANSMAN

Sean McKittrick, Jason Blum, Raymond Mansfield, Jordan Peele and Spike Lee, Producers

BOHEMIAN RHAPSODY

Graham King, Producer

THE FAVOURITE

Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday and Yorgos Lanthimos, Producers

GREEN BOOK

Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly and Nick Vallelonga, Producers

ROMA

Gabriela Rodríguez and Alfonso Cuarón, Producers

A STAR IS BORN

Bill Gerber, Bradley Cooper and Lynette Howell Taylor, Producers

VICE

Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Adam McKay and Kevin Messick, Producers

Najbolji redatelj:

BLACKKKLANSMAN

Spike Lee

COLD WAR

Paweł Pawlikowski

THE FAVOURITE

Yorgos Lanthimos

ROMA

Alfonso Cuarón

VICE

Adam McKay

Glavna glumica:

YALITZA APARICIO

Roma

GLENN CLOSE

The Wife

OLIVIA COLMAN

The Favourite

LADY GAGA

A Star Is Born

MELISSA MCCARTHY

Can You Ever Forgive Me?

Glavni glumac:

CHRISTIAN BALE

Vice

BRADLEY COOPER

A Star Is Born

WILLEM DAFOE

At Eternity's Gate

RAMI MALEK

Bohemian Rhapsody

VIGGO MORTENSEN

Green Book

Najbolji sporedni glumac:

MAHERSHALA ALI

Green Book

ADAM DRIVER

BlacKkKlansman

SAM ELLIOTT

A Star Is Born

RICHARD E. GRANT

Can You Ever Forgive Me?

SAM ROCKWELL

Vice

Najbolja sporedna glumica:

AMY ADAMS

Vice

MARINA DE TAVIRA

Roma

REGINA KING

If Beale Street Could Talk

EMMA STONE

The Favourite

RACHEL WEISZ

The Favourite

Animirani film:

INCREDIBLES 2

Brad Bird, John Walker and Nicole Paradis Grindle

ISLE OF DOGS

Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales and Jeremy Dawson

MIRAI

Mamoru Hosoda and Yuichiro Saito

RALPH BREAKS THE INTERNET

Rich Moore, Phil Johnston and Clark Spencer

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord and Christopher Miller

Najbolji dokumantarni film:

FREE SOLO

Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes and Shannon Dill

HALE COUNTY THIS MORNING, THIS EVENING

RaMell Ross, Joslyn Barnes and Su Kim

MINDING THE GAP

Bing Liu and Diane Quon

OF FATHERS AND SONS

Talal Derki, Ansgar Frerich, Eva Kemme and Tobias N. Siebert

RBG

Betsy West and Julie Cohen

Najbolji vizualni efekti:

AVENGERS: INFINITY WAR

Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russell Earl and Dan Sudick

CHRISTOPHER ROBIN

Christopher Lawrence, Michael Eames, Theo Jones and Chris Corbould

FIRST MAN

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles and J.D. Schwalm

READY PLAYER ONE

Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler and David Shirk

SOLO: A STAR WARS STORY

Rob Bredow, Patrick Tubach, Neal Scanlan and Dominic Tuohy