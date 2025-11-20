Evo tko napušta MasteChef! Renata zaplakala: 'On je bio moja tableta za smirenje'

Nakon kulinarskog izazova u kojem je preciznost bila ključna, natjecanje je napustio Ivan Capan. Kandidati MasterChefa u stres testu morali su u završnoj fazi replicirati jelo nadahnuto carskim receptima iz Azije. Najveći izazov pokazalo se precizno rezanje namirnica za što im je trebala i pomoć ravnala te slaganje komponenti prema uzoru pokaznog tanjura, što je obilježilo tijek kuhanja svih sudionika. Dok su se svi borili sa zahtjevnom tehnikom s kojom su se susreli prvi puta, Renata i Jurica dobili su pohvale za izvedbu, čime su potvrditi svoju vještinu rada pod pritiskom.

Ivan, pak, nije uspio obraniti svoju poziciju. Posebno su mu zadatak otežale mesne okruglice koje nisu bile dovoljno malene da zadrže suptilnost jela kako je bilo na pokaznom tanjuru. Gostujući chef Cheolhui Lee prema čijem su pokaznom tanjuru replicirali jelo, istaknuo im je važnost daljnjeg rasta i otvorenosti prema učenju te je kazao: „Nadam se da ćete i u nastavku svog kulinarskog života imati mindset učenja kako biste stalno poboljšavali svoje vještine.“

Chef Stjepan naglasio je razliku između originala i replike kod Ivanovog tanjura riječima: „Dobili smo dojam kad smo jeli tvoje jelo, da jedemo nešto sasvim drugo od onoga što je napravio Lee. Kao da smo jeli mesne okruglice s povrćem, umjesto juhu s mini okruglicama i povrćem.“ Potom je dodao: „To je meso preuzelo cjelokupan dojam i previše smo osjetili u juhi. Nismo vidjeli ni tehniku rezanja. Povrće i palačinka su bili u tri različite dimenzije. Tvoje je jelo bilo najlošije i ti nas napuštaš.“

Ivanov odlazak izazvao je snažne emocije. Renata je otvoreno pokazala tugu i istaknula: „Lima će za mene biti ogroman gubitak. Falit će mi njegova energija, druženje, kartanje, svađanje.“ Kroz suze je otkrila koliko joj je Ivan značio u natjecanju: „On je bio moja tableta za smirenje. Možda jedan od najboljih ljudi koje sam upoznala.“ Slično je Ivanovo ispadanje doživio i Egon, koji mu je rekao: „Ti mi dođeš kao mali brat“ te u nastavku izrazio želju da zadrži svoj karakter: „Nadam se da ćeš i dalje ostati tako veseo i luckast.“

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Sam Ivan oprostio se smireno, naglašavajući što mu ovo iskustvo znači: „MasterChef gledam kao jedan lijep period života, koji me jako puno naučio, ne samo o kuhanju nego i ponašanju u kuhinji. Naučio sam dosta lijepih stvari.“

Njegov odlazak ostat će upamćen kao trenutak u kojem su kolegijalnost i emocija postale jednako važne kao i tehnike kuhanja. Kako će se Renata, ali i ostali kandidati dalje snalaziti bez njega nakon što je na njih ostavio ovako snažan dojam, ne propustite pogledati u novim epizodama.