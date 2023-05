Evo kako možete glasovati za Let 3 ako ste u inozemstvu!

Večeras je na rasporedu veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije gdje naši predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa predzadnja. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25. Uz njih, nastupit će i predstavnici zemalja koje su nastupile u drugom polufinalu te one s kojima su se letovci već susreli u prvom polufinalu: Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, Norveška, Slovenija, Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Armenija.

Tu su i zemlje velike petorke: Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

Zemlje koje sudjeluju, mogu glasovati preko službene aplikacije Eurovizije i(li) putem telefona i SMS poruka. Glasovati mogu gledatelji iz svih 37 zemalja koje sudjeluju na ovogodišnjem izboru bez obzira jesu li prošle u finale ili ne. Ako ste u inozemstvu i želite glasovati za Let 3, objavljeni su i brojevi telefona za sve zemlje.

Foto: Promo

Glasovanje se otvara nakon posljednje pjesme i trajat će 40 minuta, publika, iz država koje sudjeluju u finalu i onih koje ne, daje ukupno 2204 boda (58 od ‘ostatka svijeta’, 2146 države sudionice). U finalu se boduju i glasovi nacionalnih žirija. Njih 37 daje ukupno 2146 bodova. Ti bodove se dodjeljuju odvojeno od bodova publike, dakle svaka država daje dvaput bodove od 1 do 12.

U slučaju da dvije države imaju jednak broj bodova u finalu, prednost ima ona koja je dobila više bodova publike, piše Eurovision TV.

Dodajmo i da se za Hrvatsku ne može glasovati ako ste u Hrvatskoj, a ako svoj glas želite dati nekoj drugoj državi to će vas stajati 0,49 eura po SMS poruci i 0,50 eura po pozivu.

VIDEO: Prlja nakon prolaska u finale: 'Zaustavite j**ne ratove svugdje u svijetu'