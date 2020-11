Eurosong će se održati bez obzira na pandemiju, Hrvatska svog predstavnika bira u veljači

Ljubitelji Eurosonga konačno mogu odahnuti. Iako nas do novo izdanja izbora za pjesmu Eurovizije dijeli još šest mjeseci dobra je vijest da će se izbor, za razliku od ove godine, iduće ipak održati bez obzira na epidemiološku situaciju. Sudjelovanje na Eurosongu koji će se održati 2021. godine u nizozemskom Rotterdamu zahvaljujući pobjedi Duncana Laurencea pod sloganom 'Open up' već je do sada potvrdila 41 država, a hoće li predstavnici nastupiti uživo pred publikom ili će gledatelji njihove nastupe pratiti samo preko TV prijamnika još je uvijek teško za prognozirati.

No, organizatori Eurosonga spremni su na sve, a već imaju spremna i četiri moguća scenarija održavanja natjecanja. Prvi scenarij je onaj koji je bio prethodnih godina, s publikom i izvođačima u dvorani, no taj je, sudeći prema aktualnoj situaciji, gotovo nemoguć. U slučaju da se situacija ipak stabilizira Eurosong će se održati pred publikom, no uz poštivanje socijalne distance. Show iz Ahoy arene održao bi se u tom slučaju prema planu, baš kao i natjecateljski dio, dok bi se ograničenja odnosila na publiku koja bi bila znatno smanjena, događaje u Rotterdamu, a ograničio bi se i broj novinara koji bi mogao pratiti Eurosong iz Nizozemske.

Foto: Profimedia

Treći scenarij je onaj u kojoj je na snazi zabrana putovanja iz određenih zemalja. U tom slučaju natjecanje će se održati, ali neki od natjecatelja biti će u Rotterdamu dok će oni koji ne mogu putovati slati snimku svog nastupa. Publika, događanja i novinari također će biti ograničeni. Najcrniji scenarij je onaj u slučaju ponovnog 'lockdowna'. Tada će se Eurosong održati samo uz voditelje koji će se javljati iz Ahoy arene i iz koje će se emitirati unaprijed snimljeni nastupi natjecatelja. Neće biti ni publike, a događanja će biti svedena na minimum, baš kao i broj novinara. Hrvatski predstavnik tek će se birati na Dori koja će se održati 13. veljače u Opatiji ako do tada budu povoljni epidemiološki uvjeti.