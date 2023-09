Esteriore brothers poharali su YouTube trending listu, a u novu emisiju stiže ekipa od 110 članova

Dojmovi se još uvijek sliježu nakon prve epizode jubilarne desete sezone Supertalenta u kojoj je dodijeljen prvi zlatni gumb koji je otišao u ruke glazbene skupine Esteriore brothers. Doživljaji koje su izazvali nastupi prvih devetero kandidata ovogodišnjeg Supertalenta još uvijek se prepričavaju dok se na društvenim mrežama pregledavaju isječci nastupa koji su u manje od tri dana ostvarili 1.5 milijuna videopregleda! Posebno oduševljenje izazvao je upravo nastup dobitnika zlatnog gumba koji je na YouTubeu s 63 tisuće videopregleda dospio na 2. mjesto trending liste u Hrvatskoj.

Niz zabavnih, dramatičnih, šokantnih i dirljivih nastupa nastavit će se i u drugoj epizodi jer u najuzbudljiviji talent show stiže 11 novih natjecatelja koji će pokazati svoje talente na području akrobacije, komedije, plesa, iluzionizma, pjevanja i trbuhozborstva. Vesela i razigrana ekipa iz Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice svojim će dolaskom na Supertalent oboriti rekord kao najbrojnija grupa ove sezone nakon što će se na pozornici pojaviti njih 110! „Ovo je najbolji posao na svijetu“, reći će Fabijan čim će ugledati grupu nasmijanih lica koja će žiriju pružiti izvedbu za pamćenje.

Svoju ljubav prema cirkusu s gledateljima će ove nedjelje podijeliti Vladyslava Kushnir iz Ukrajine koja će izvesti akrobatsku koreografiju sa zračnim kolutom. Vlada je završila cirkusku akademiju, a na tu ideju došla je nakon što su joj prijatelji rekli da bi kao cirkuski performer mogla puno putovati. Od tada za sebe kaže da se njezin život nalazi u dvije torbe. „U mom nastupu ima dosta adrenalina jer zbog samo jedne glupe greške možeš pasti“, poručuje Vlada kojoj će Maja oduševljeno poručiti: „Mislim da je vaš nastup među najboljima koje sam vidjela na Supertalentu“.

Veseljak Damir Ljubek, član udruge penzionera u Dubravi, svojim će humorom i šarmom nasmijati žiri do suza, dok će Ivan Novogradec, strastveni zaljubljenik u breakdance, podijeliti svoju inspirativnu priču o tome kako mu je ples pomogao prebroditi teške životne trenutke. „Želim roditelje učiniti ponosnima da vide kako im se sin bori u životu“, poručuje Ivan koji se rodio s bolešću zbog koje se u djetinjstvu često osjećao neprihvaćeno u svojoj okolini.

Nevjerojatni bračni par iz Španjolske Nebur i Manoela, koji čine duo pod nazivom The Shesters, gledateljima će prirediti nezaboravan i šokantan cirkuski performans. „Ono što mi radimo ne radi svatko – ima nas malo na svijetu“, poručuju Nebur i Manoela, dok će Lara Kim Velić, mlada Slovenka s austrijskom adresom, za svoj audicijski nastup izabrati vrlo zahtjevnu pjesmu zbog koje će se žiri zapitati kako je moguće da ima samo 15 godina.

Danijel Kovačević, mađioničar s desetogodišnjim iskustvom, izvest će originalan nastup inspiriran Matrixom. „Očekujem od sebe da ću ljudima pokazati nešto što dosad stvarno nisu imali prilike vidjeti“, poručuje Danijel, a simpatični Damiano Lopez u Supertalentu će ispričati kako je od čistača postao profesionalni plesač. Dok je kao mladić čistio u jednom plesnom klubu, promatrao je plesače i oponašao njihove pokrete. „Jednog dana vidio me jedan od profesora i rekao mi je da želi razgovarati s mojim roditeljima. Malo sam se prepao, no zapravo su htjeli da krenem na njihove satove plesa“, otkriva Damiano koji u Supertalent dolazi na nagovor dobrog prijatelja, no neće plesati, nego će pokazati svoj drugi talent.

Svoje uigrane pokrete pokazat će slovenska plesna skupina Force Celje, a nakon četiri godine u show će se vratiti 24-godišnja Emina Bajtarević koja je prvi put na Supertalentu predstavila svoj talent pjevanja, a ove se godine vraća s nečim što će iznenaditi ne samo žiri, nego i gledatelje.

