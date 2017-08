Uvijek se bojala vožnje, kao da je slutila

Na blagdan Velike Gospe navršava se 17 godina od tragične pogibije slavne hrvatske glumice Ene Begović. Toga 15. kolovoza 2000. godine u teškoj prometnoj nesreći na Braču ugasio se život glumačke dive koje se s tugom prisjeća njezina tri godine mlađa sestra, također glumica Mia Begović (54).

Neispravan mjenjač džipa

– Što vrijeme više odmiče, svjesniji smo gubitka. Bol ne prestaje, a moja mi sestra svakim danom sve više nedostaje. Iskreno, čak mi je i teže boriti se s tim osjećajem i sa suzama. Nekako postajemo sjetniji i znam da bismo danas možda čak i više trebale jedna drugu nego prije. Žao mi je što ne možemo dijeliti mnogo toga što bismo dijelile danas, da je tu... Teško je to opisati, ali kamo god da krenem, Enu uvijek nosim sa sobom u podsvijesti. Osjećam beskrajnu ljubav i ponos zato što sam se družila s njom, što sam poznavala takvu osobu, što se htjela družiti sa mnom bez obzira na to što smo sestre. Ponosna sam i što sam toliko uloga odigrala s njom. Jako sam voljela s njom biti na sceni jer je bila divna glumica i divan partner. O da, bio je to pravi užitak – prisjetila se nedavno glumica Mia Begović odnosa s nikad prežaljenom sestrom. Početkom ove godine, na svoj 54. rođendan, Mia je premijerno izvela monodramu “Sve što sam prešutjela” u kojoj je, uz ostalo, otvoreno progovorila i o tom gubitku. Svojedobno je otkrila i da namjerava napisati biografiju svoje sestre u kojoj bi Eni bliski ljudi govorili o njoj kao o osobi, s ljudskog aspekta.

– Smatram da su veliki umjetnici često i iznimno zanimljivi ljudi. Zamolila sam neke ljude da napišu što je Ena napravila za njih, po čemu je se sjećaju. Ima tu i puno anegdota. Ena je bila iznimno duhovita, ali i nevjerojatno topla osoba. Svaku neugodnu situaciju uvijek je znala preokrenuti tako da nam svima bude manje neugodno. Ona je svima ostala u lijepom sjećanju, ne samo kao glumica nego i kao osoba. Kamo god bi došla, ostavila bi takav dojam da je se ljudi i danas rado sjećaju i lijepo o njoj govore. Ena je željela ostati u Hrvatskoj i ovdje igrati Antigone i Desdemone. Kada je odbijala uloge u Hollywoodu, rekla je da takve uloge želi igrati na svome jeziku – prisjeća se neutješna Mia.

Tog kobnog 15. kolovoza 2000. Ena je sa suprugom, poduzetnikom Josipom Radeljakom, njegovim sinom Leom iz prvog braka s glumicom Bebom Lončar, svojom majkom Terezom te jednoipolmjesečnom kćerkicom Lanom iz vile u Supetru krenula u posjet prijatelju Stipici Kalogjeri. Na kraju je to bilo njezino zadnje putovanje. U mjestu Splitska Leo Radeljak odlučio je ocu prepustiti vožnju terenca Grand Cherokee nakon što je zakačio kamen i razbio maglenku. Zaustavili su se na uzbrdici i obojica su izišla iz automobila koji je počeo nekontrolirano kliziti unatrag pa su iz automobila pokušale izići Ena i Tereza s Lanom. Terenac je završio u provaliji i prignječio Enu. Tada 40-godišnjoj Eni, nažalost, nije bilo spasa, ozljede su bile preteške i ubrzo je preminula. Njezina 65-godišnja majka zadobila je višestruke ozljede po ruci i ramenu, a malena Lana završila je u bolnici. Josip Radeljak i njegov sin Leo nisu bili ozlijeđeni. Hrvatska je nakratko utihnula doznavši tužnu vijest o odlasku jedne od najvećih domaćih glumica, a potom su uslijedili mjeseci i godine istrage i sudske rasprave te brojni novinski napisi o tome tko je kriv za nesreću i je li riječ o tvorničkoj pogrešci na automobilu. Suđenje je trajalo sve do 2007., kada je Leo Radeljak oslobođen krivnje za ubojstvo iz nehaja te je odlučeno da je nesreću prouzročio neispravan mjenjač na džipu.

Kako otkrivaju prijatelji pokojne glumice, Ena se oduvijek bojala vožnje u automobilu i u avionu, kao da je nekako predosjećala svoj nesretan kraj te je zbog toga potražila i stručnu pomoć. Vjerojatno joj je još teže bilo sjesti u automobil nakon što je u lipnju 1996. skrivila prometnu nesreću u kojoj je poginuo motociklist. S Enom je u automobilu bio tada 23-godišnji glumac Đorđe Kukuljica koji je nakon nesreće bio tri tjedna u komi te je poslije morao ponovno učiti hodati i govoriti. Ena je osuđena na tri godine uvjetno, a priznala je da joj je ta nesreća predstavljala golem šok od kojeg se dugo oporavljala. Podršku joj je u tom teškom razdoblju pružao upravo poduzetnik i inženjer elektrotehnike Josip Radeljak, njezina fatalna ljubav, kojeg je upoznala potkraj 80-ih.

Javnost je za njihovu vezu doznala godinama nakon njezina početka, a Josip se zbog Ene razveo od prve supruge, srpske glumice Bebe Lončar s kojom je imao sina Lea. I njemu je gubitak supruge samo dva mjeseca nakon vjenčanja u njihovu domu na zagrebačkom Cvjetnom trgu te samo mjesec i pol nakon rođenja njihove kćerkice Lane uistinu bio golem šok.

Njena fatalna ljubav

– Ni najgorem neprijatelju ne želim da proživi tugu i strah koji sam osjećao kada sam se jutro nakon tragične pogibije svoje supruge našao posve sam, s tek rođenom djevojčicom u rukama. Kada uspijete preživjeti takvu životnu tragediju, prisiljeni ste odabrati jednu od triju mogućnosti – otići s ovog svijeta, propiti se ili nastaviti sa životom liječeći se svim mogućim sredstvima, pa tako i privremenim lijekovima poput veza i brakova. Ena je za mene bila samo jedna! – rekao je Radeljak prošle godine, na 16. obljetnicu Enine pogibije.

Danas se Hrvatska nagrađivane glumice prisjeća po njezinim ulogama, a ponajviše po nezaboravnoj barunici Castelli koju je maestralno odigrala u filmu “Glembajevi” Antuna Vrdoljaka iz 1988. godine i za koju je nagrađena Zlatnom arenom. Nakon toga vrhunskog filmskog nastupa sve se barunice Castelli uspoređuju s njom. A bila je sjajna i kao Desdemona, kontesa Nera, Teuta, Ana Karenjina... A o svojoj majci – iz filmova, kazivanja članova obitelji te Eninih prijatelja i kolega – mnogo je slušala i naučila Enina kći, danas 17-godišnja Lana Radeljak, kojoj je bilo samo mjesec i pol u trenutku nesreće u kojoj je izgubila mamu. Lana je bila Enino ostvarenje snova jer dugo je sanjala o majčinstvu, a tako su kratko bile zajedno. Danas je Lana odlična učenica zagrebačke XV. gimnazije. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a ove godine vidjeli smo je nekoliko puta. U veljači je tako bila potpora sestrični Maji Leni Lopatny prilikom proslave njezine diplome, a novinarka Maja Lena o svojoj gotovo devet godina mlađoj sestrični ima samo lijepe riječi.

– Lana je moj anđeo i moje čudo. Ta djevojka ima toliko topline u sebi, draga je i pažljiva, a s druge strane uvijek svoja i tvrdoglava. Ima osobnost koju je teško ne zamijetiti. Razlika u godinama između nas dvije sve se manje osjeti, imamo mnogo zajedničkih tema za razgovor. Često zajedno izlazimo, jedna drugoj dajemo savjete, razgovaramo o svemu... U njezinu društvu uvijek se dobro osjećam – uistinu lijepo o sestrični govori Maja Lena, baš kao što obitelj i prijatelji lijepo pričaju o Laninoj majci Eni. Iako je se Lana ne sjeća, od mame je očito naslijedila ne samo ljepotu (što se ne može ne primijetiti) nego i mnoge ljudske kvalitete.

U veljači je na zagrebačkom predstavljanju nove bridal kolekcije modnog dvojca eNVy room Lana Radeljak snimljena sa zgodnim mladim sportašem Franom Ivkovićem, koji joj često pravi društvo. Lana je i na Facebooku objavila fotografiju s Franom prilikom šetnje Sljemenom i uz nju objavila znakovit simbol srca. Posljednji put fotografima je s ocem Josipom pozirala prije dva mjeseca, na premijeri baleta “Glembajevi” u zagrebačkom HNK 31. svibnja. Ponovno su se svi složili – mlada Lana savršena je slika svoje majke, lijepa i odmjerena.