Emotivne priče i spektakularni nastupi u drugoj polufinalnoj emisiji Supertalenta, evo tko ide u finale

Druga polufinalna emisija Supertalenta donijela je nezaboravnu večer ispunjenu nevjerojatnim talentima, emotivnim pričama i spektakularnim nastupima. U napetoj završnici emisije, žiri je imao težak zadatak izabrati troje kandidata koji će se pridružiti finalistima 11. sezone Supertalenta, a prolazne glasove dobili su akrobat Matija Hanževački, pjevač Adi Mrgan te mađioničarski duo Arkadio i Solange! Pravu čaroliju na scenu donijeli su Arkadio i Solange, mađioničarski bračni par koji je srca publike još na audicijama osvojio individualnim nastupima. No za polufinale udružili su snage i priredili zajednički spektakl u kojemu su kombinirali fascinantne iluzije, trikove nestajanja, vatru i brze promjene odjeće kojima su članove žirija ostavili s upitnicima iznad glava. „Ovo je bila točka nad točkama, baš sam tužna što je gotova jer je bila fenomenalna! Želim još“, poručila je Maja, a Davor se nadovezao komentarom: „Ponekad je u redu da i mi u žiriju ostanemo bez riječi, pogotovo nakon ovakvih točaka, tako da ću se ja držati toga“. Iako je poznato da Martina nije najveći ljubitelj mađioničara, u nastupu Arkadia i Solange toliko je uživala da je zaključila: „Vješti ste u toliko puno stvari, ne samo s kartama i u brzom presvlačenju. Nema šanse da ikada na ovoj pozornici vidimo nešto bolje od ovoga“, no ovi supružnici koje ujedinjuje magija i ljubav već u finalu imat će priliku još jednom fascinirati žiri svojim nevjerojatnim trikovima.

U finalu će nastupiti i 12-godišnji Adi Mrgan, učenik 7. razreda osnovne škole, koji je u polufinalu izveo pjesmu 'Nesanica' kojom je još jednom pridobio naklonost članova žirija. Iako se bori s problemom mucanja, Adi je na velikoj pozornici pokazao izuzetnu hrabrost, samopouzdanje i talent koji su nagrađeni najboljom mogućom nagradom – prolaskom u finale. „Adi, jako me podsjećaš na mog dragog kolegu Fabijana – uspješan si, mlad, perspektivan, pred tobom je velika budućnost. Jedina razlika između tebe i njega je to što pred njim je budućnost, a ti već sad jesi budućnost, već sad si super, tako da bravo“, zaključio je Davor, a Maja se osvrnula na njegov odabir pjesme: „Ova pjesma je takav hit da nema tko se sad kući nije dignuo i malo zaplesao. Onaj zadnji dio kad si otpjevao, kad je stala muzika… došlo mi da ustanem. Toliko dobro je bilo, prekrasno izgledaš, fantastičan izbor pjesme, otpjevao si genijalno i što drugo reći nego – mi smo zabavljeni.“

Pažnju žirija potpuno je okupirao Matija Hanževački, samozatajni programer koji je na audiciji sve iznenadio svojim zanimljivim i neočekivanim hobijem – zračnim akrobacijama. Inspiracija za njegov polufinalni nastup proizašla je iz osobnog iskustva jer se u osnovnoj školi suočio s jakim bolovima u leđima, no kroz intenzivan rad i terapiju ponovno je stao na noge. Danas, unatoč upozorenjima da možda neće moći ni hodati, Matija “leti” i oduzima dah svojim akrobacijama zbog kojih mu je Maja oduševljeno poručila: „Ovako sam zadnji put zijevnula i ostala paf kad je bio Oleg Tatarinov. Matija, ovo je bilo toliko bolje, toliko dobro, prokleto seksi! To sve što si radio je bilo toliko lijepo za gledati… A ono zadnje kad si se bacio u dim i patio, tako sam ja patila kada sam shvatila da je kraj nastupa... Osobno ću dati sve od sebe da te vidim još jednom!“ Njezina se želja ispunila jer će Matija ponovo nastupiti u finalu 11. sezone, a Martina Tomčić mu je za kraj poručila: „Nisam znala da imaš i taj dramaturški moment u sebi i da toliko možeš ponuditi jednu kompletnu priču koja ima opravdanje i u vještini, i u tom izričaju, i u konačnici u pozadini tvoje priče. Ako se odmaknem od ove serioznosti, zbilja na sceni imaš fenomenalan utjecaj na žene.“

Iako nisu izborili prolaz u finale, preostalih sedmero polufinalista svojim nastupima učinili su drugu polufinalnu večer nezaboravnom. Plesnim iluzijama žiri je posebno zabavio šarmantni duo iz Indije kojeg čine plesači Pintu i Ravi. Još od audicije ostali su upamćeni kao autentični, jedinstveni i vrlo duhoviti, a sve to uz brojne efektne plesne iluzije donijeli su i u svom polufinalnom nastupu koji je do suza nasmijao Maju, a Davor je komentirao: „Dečki, bilo je zbilja zaigrano i dječje. Meni se to sviđa. Plesna vještina, pokreti i trikovi su vam izvanredni. Zabavili ste me i bilo je super.“ Ljepotu hrvatske tradicije veselom i energičnom koreografijom prikazao je Twirling klub Požega čiji su mladi plesači dobili brojne komplimente žirija, a Davor ih je pohvalio riječima: „Jedna od stvari koje mi želimo da polufinalni nastup ima u odnosu na audicijski je da bude drugačiji i sadržajniji. Vi ste to u potpunosti ispunili, a ja bih samo rekao – u slučaju da ne iskoristite ovo za Supertalent, sigurno hrvatska turistička zajednica može ovo iskoristiti kao spot.“

Zlatni gumb Davora Bilmana, Alina Hryshkova, koja je na audiciji oduševila akrobacijama koje je izvodila viseći na vlastitoj kosi, po prvi put se okušala na zračnoj šipci u nastupu koji je spojio vatru, eleganciju i nevjerojatnu fizičku snagu. Nakon njezinog vatrenog nastupa, Fabijan je poručio: „Moram primijetiti kako smo svi bili tihi jer smo bili zadivljeni kad se pojavila vatra. Bilo je sjajno. Čestitam!“, a Davor je dodao: „Ona je i dalje moj zlatni gumb i ponosan sam zbog toga. Mislim da je pokazala da može savladati nove vještine u kratkom vremenu. Meni je to talent.“

Eva Obad i pas Bura svoje trikove i scenski doživljaj u polufinalu su podigle za nekoliko stepenica, izvevši točku s temom pljačke. Bura je pokazala nekoliko novih trikova u odnosu na audicije, a u publici su je pratili i brojni četveronožni prijatelji koji su njezin trenutak na pozornici učinili još posebnijim. „Na istom sam tragu kao i prošli put sa svojim komentarom. Ja sam se rastopio, raznježio i sve ono što ne priliči meni, tako da to će biti moj komentar, a ove sve hvalospjeve od penjanja u rikverc, obrane i ostalo, apsolutno podržavam“, poručio je Davor, ne skrivajući svoje oduševljenje Burom. Šarenim kostimima, efektnim maskama i koreografijom za pamćenje atmosferu u studiju podigla je plesna skupina Studioroom, čiji su članovi ozbiljno shvatili komentare žirija na audicijama i primijenili ih u svom polufinalnom nastupu. Njihov očigledni napredak i trud primijetio je i žiri, što je istaknula Martina poručivši: „Ovo je sad jedna malo drugčija priča u odnosu na audiciju. Malo ste se pojačali, ja bih rekla da ste ozbiljno prionuli radu u proteklom periodu, neki su skoro život ostavili na pozornici – i doslovno i figurativno. Meni je ovo bilo baš showtastično za gledanje, za uživanje i za polufinale Supertalenta.“

Strast prema plesu pokazao je mladi plesač Gabriel Mihalik koji je kroz svoj nastup prožeo poruku o slobodi. Zavodljivim salsa ritmovima, Gabriel je na početku nastupa pokazao da i bez plesne partnerice može izraziti svoj talent, a zatim su mu se na pozornici pridružile čak četiri plesačice koje su dodatno upotpunile njegovu točku. „Gabriele, imaš veliko divljenje od mene. Prije početka plesa moram pohvaliti tekst koji vjerujem da je tvoj autorski, a ja sam se pronašao u velikom dijelu toga, i kao plesač i kao ljubitelj slobode. Taj dio je zaista poseban. Da imam ocjene od jedan do deset, dao bih ti baš onako jednu čistu desetku.“

Drugu polufinalnu večer svojim nastupom zaključio je Stevan Lakatoš, virtuoz na harmonici, kojem se na pozornici pridružio tamburaški kolega. Njihov energični nastup pretvorio se u pravo slavlje jer su publika, žiri, pa čak i članovi produkcije zaplesali u kolu i stvorili neponovljivu atmosferu na pozornici. Nakon veselog nastupa Martina je poručila: „Malo se ja tu osjećam kao u nekom čudnom balončiću, čekam da prsne da se vratim u realnost. Vi ste ostali vjerni sebi.“ Ni s krajem drugog polufinalnog izdanja Supertalenta spektakl ne prestaje je već iduće nedjelje, 15. prosinca, na redu je treća i posljednja polufinalna emisija, u kojoj će preostalih deset polufinalista pokazati sve što znaju u borbi za finale.