Emina usred emisije otkrila da je trudna, gledatelji u nevjerici: 'Ovo je bolje od turske sapunice'

Ako je suditi prema najavama gledatelje Masterchefa na Novoj TV večeras očekuje zanimljiva epizoda i to ne samo zbog stres testa koji je pred kandidatima već i zbog jednog neočekivanog priznanja. Naime, natjecateljica Emina Bajramović usred emisije mnoge je iznenadila informacijom da je u drugom stanju.

Na pitanje chefa Stjepana Vukadina što ju muči Emina je dala odgovor kojem se nitko nije nadao. "Saznala sam da sam trudna", odgovorila je Emina. Video najave odmah je podigao prašinu na društvenim mrežama, a njezinu izjavu komentirali su brojni gledatelji.

"Emina u epizodi televisa presenta", "Ovo će večeras bit najgledanija epizoda Masterchefa u povijesti", "A Bože, koji cirkus je ovo postalo", "Ako je netko iz kuće bit će veselo", "Santa Barbara je nula za ovaj MasterChef", "Ovo je bolje od turske sapunice, kuhanje je sporedna stvar", samo su neki od komentara na društvenim mrežama ispod najave večerašnje emisije.

Podsjetimo, Emina je u sinoćnjoj emisiji dobila priliku da izbjegne stres test, no to joj nije pošlo za rukom. Njezino jelo na testu kreativnosti ipak nije ispalo najbolje. U večerašnjoj epizodi biti prikazano kako se snašla u stres testu u kojem sudjeluje s Lucijom, Lukom, Nikolom i Ivicom, no čini se da je njihovo kulinarsko nadmetanje već palo u drugi plan zbog Eminine objave trudnoće.

Foto: Nova TV

