Elizabeta na filmu i televiziji: Helen Mirren izuzetno je pokazala i kraljičinu drugu stranu

Svakako je teško pronaći osobu za koju su kamere bile više zainteresirane. No, unatoč tome, nije tako teško odabrati filmove i serije koje svakako treba gledati zbog uvida koji daju u život Elizabete II., vladarice Ujedinjenog Kraljevstva. "Kraljica" Stephena Frearsa iz 2006. svakako je jedan od tih filmova, a za to postoje dva razloga. Helen Mirren smatra se jednom od najljepših žena na filmskom platnu i televizijskom ekranu, no bilo bi sasvim pogrešno tretirati je samo tako i to se vidi u ovom izuzetnom filmu o najupečatljivijem događaju iz vladavine Elizabete II.