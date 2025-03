Elizabeta Gojan iz Ukrajine: Jednostavno su ljudski razočarani, osjećaju se izdanima, a sada su i bijesni

Novinarka HTV-a Elizabeta Gojan jučer je razgovarala s gradonačelnikom Kijeva Vitalijom Kličkom. U intervju koji je prikazan sinoć u središnjem Dnevniku razgovarali su o ratu u Ukrajini, miru koji ova zemlja toliko priželjkuje, njegovom odnosu s predsjednikom Zelenskim te o potrebi za sigurnosnim jamstvima. Nakon intervjua s Kličkom do HTV-ove novinarke stižu pozitivne poruke i reakcije s društvenih mreža na kojima je korisnicima ovaj razgovor bio jako zanimljiv. Elizabeta nam se javila iz Kijeva i prenosi nam kakve su reakcije u Ukrajini nakon jučerašnjeg sastanka Volodimira Zelenskog i Donalda Trumpa u Bijeloj kući. Podsjetimo dugoočekivani susret predsjednika Ukrajine i SAD-a u Bijeloj kući, za koji se smatralo da bi mogao biti korak prema miru, završio je u petak otvorenom svađom dvojice čelnika, otkazanim potpisivanjem sporazuma o mineralima i „dobrim televizijskim programom”.

- Što se pak tiče konfrontirajućeg sastanka u Bijeloj kući, on je u Ukrajini, uostalom kao i u Europi, izazvao ogorčene i zastrašujuće reakcije, dok su nade Kijeva da će uskladiti Trumpovo stajalište o ratu sa svojim vlastitim sve manje sa svakim žestokim napadom na Zelenskog, a time i na Ukrajinu. Vidjela sam reakcije od plača - doslovno, do bijesa - također doslovno. Ljudi koji svaki dan provedu nekoliko sati u skloništu, jer ruski napadi ne staju, ne mogu razumjeti američko nerazumijevanje rata koji Rusija vodi, ali ni takvu potpunu promjenu politike SAD - a, koje su im do dolaska Trumpa, bile najveća saveznica. Jednostavno su ljudski razočarani, osjećaju se izdanima, a sada su i bijesni….- prenosi nam Gojan situaciju u Ukrajini nakon sastanka Zelenski - Trump i dodaje: - Otvorena “promjena strane” Donalda Trumpa, koji je sad kao saveznik Putina, a neprijatelj Ukrajine - mnogima je neshvatljiva… ali ne treba biti - jer on jako voli autokrate, zapravo im se divi….