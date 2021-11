Ekperti otkrili što stvarno misle o Saneli i Edinu: 'Oni sada vide samo pozitivno'

Sanela i Edin oduševljeni su jedno drugim i svojom ljubavlju.

"Mislim da svaka osoba na ovom svijetu zaslužuje ljubav i da svaka osoba ima predodređenu osobu, makar i na drugoj strani svijeta i mislim da će ih kad-tad svemir spojiti", rekla je Sanela.

"Imam osjećaj kao da mi je od Boga poslana. Ja za nečim pođem, ona je već krenula. Hodamo cestom, ja spustim ruku, njena je već tu..." nabrajao je Edin, a prenosi RTL.

"Kad tako nešto kaže... Šokira me svojim izjavama jer nisam navikla dobivati takve komplimente s muške strane. Lijepo je malo za promjenu", rekla je ganuta Sanela.

"Oni su u fazi ružičastih naočala. To je prva faza u vezi, kada promatraju jedno drugo i vide samo pozitivno. Nisu još došli do faze kada traže različitosti, a kamo li do faze stabilnosti", komentirala je Nelly, a Boris je upozorio kako nije poanta veze fokusirati se samo na sličnosti, nego prihvatiti i poštovati i različitosti.

Iva je istaknula kako nakon zaljubljenosti slijedi ljubav, a ljubav je izbor jer podrazumijeva aktivno traženje pluseva i toleriranje minusa kod partnera.

Sanela je rekla kako se ne boji što će se dogoditi kada prođe zaljubljenost, a kako će ovaj par napredovati, ne propustite gledati od 21.15 na RTL-u u novoj epizodi showa 'Brak na prvu'.

VIDEO Haljina koju je Amy Winehouse nosila na svom posljednjem koncertu u Beogradu, prodana je za više od 1.5 milijuna kuna!