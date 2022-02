Ecija Ivušić i Goran Belošević odgodili vjenčanje, u bračnu luku trebali su uploviti ovo ljeto

Bivša radijska i televizijska voditeljica te influencerica Ecija Ivušić (35) i njezin zaručnik Goran Belošević (35), inače bubnjar grupe Pravila igre ovo su ljeto trebali uploviti u bračnu luku, no do toga ipak neće doći. Par je vjenčanje odlučio odgoditi zbog situacije s koronavirusom, pišu 24 sata.

O planovima za vjenčanje Ecija i Goran javno su progovorili u prosincu prošle godine. -Ideja je maksimum stotinjak ljudi, najuži krug obitelji i prijatelja, VIP vjenčanje- ispričali su za InMagazin pa otkrili kako će Ecija uzeti Goranovo prezime, a ona je u zamjenu tražila da bude glavna u odabiru imena djece, no iako ih oboje vole, prinovu još nemaju u planu. Eciji je želja da se vjenčanje održi na Korčuli, odakle je rodom.

Foto: Instagram Podsjetimo, Ecija i Goran zaručili su se nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja. -Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu- otkrio je Goran detalje svog plana koji mu je na kraju i uspio, a govor kada su konačno stigli do cilja potpuno je šokirao Eciju.

Foto: Instagram -Rekao mi je da laže već mjesec dana, a ja sam tada pomislila da je neki psihopata koji ima ženu i dijete. Počela sam se tresti. Kada je rekao 'digni se' tada mi je postalo sumnjivo, a onda je kleknuo i zaprosio me, ali ni toga se ne sjećam zato što sam počela jecati- ispričala je nedavno voditeljica. Goran je odabrao skupocjeni prsten s 'princess cut dijamantom' koji je posebno za Eciju izrađen u Belgiji.



