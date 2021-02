Dva i pol sata liječnici su se borili za Balaševićev život, a ovo je bila njegova posljednja želja

Legendarni kantautor Đorđe Balašević preminuo je u petak poslijepodne u Infektivnoj klinici u Novom Sadu. Balašević je u kliniku stigao prije tri dana zbog upale pluća, a stanje mu se jučer naglo pogoršalo uslijed ranijih kroničnih zdravstvenih problema, ali i zbog zaraze koronavirusom, javlja RTS.

Srpski mediji pišu kako su liječnici skoro dva i pol sata pokušavali reanimirati Balaševića, no njihovi napori nažalost nisu urodili plodom. Balašević je ovaj svijet napustio samo tri mjeseca prije svog 68. rođendana.

Prije nego što je prebačen na odjel intenzivne njege Balašević je, otkrio je izvor blizak obitelji, tražio da čuje svoju najveću ljubav, suprugu Oliveru s kojom je bio u braku više od četiri desetljeća.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL

- Činilo se da se oporavlja, a onda se počeo gušiti. Stavljen je na respirator, ali ni to nije pomoglo... - kazali su izvori bliski glazbeniku i otkrili kao se prethodno bezuspješno liječio desetak dana kod kuće.

Krajem 2019. godine doživio je infarkt zbog čega su mu ugrađeni stentovi, a tada je zbog svog stanja morao odgoditi najavljene koncerte među kojima su bili i oni u Osijeku i Zagrebu.

- Bio sam 4 dana u bolnici, imam 4 stentića. Rekli su mi da ću moći trčati, no ja ne vjerujem u to. Nemojte me pitati jesam li dobro, jer neću više nikad biti dobro zato što imam 100 godina. No nadam se da ću moći nastaviti tamo gdje smo stali i da još neko vrijeme neću dobiti ulicu u Novom Sad - poručio je tada Balašević svojim obožavateljima putem Facebooka na kojem se sada brojni štovatelji opraštaju od novosadskog glazbenika.