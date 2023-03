Đuro već 20 godina živi sam, supruga ga ostavila s tri kćeri: 'Otada nisam bio zaljubljen'

Đuro Osman je umirovljenik iz Šandrovca kraj Bjelovara koji je cijeli život radio u građevini, a i danas još uvijek sa strane izrađuje drvene stolove i nadstrešnice za kuće. U show 'Ljubav je na selu' prijavio se jer mu je nakon dvadeset godina dosta samotnog života. Nažalost, Đuro nije osvojio dovoljan broj pisama kako bi nastavio sudjelovati u showu, a vjeruje li i dalje u ljubav, objasnio je u intervjuu za RTL.hr.

- Nisam tužan. Sretan sam što sam dobio bar nekoliko pisama, a to što nisam mogao sudjelovati u showu, nema veze, nije meni problem popiti kavu s gospodičnama izvan showa. I dalje tražim ženu. Živim sam već dvadeset godina i dosta mi je toga. Želim neku ženu koja će htjeti živjeti sa mnom, šetati, piti kavu, neku s kojom će mi biti lijepo i s kojom ću uživati - kazao je Đuro koji već 20 godina živi sam.

- Bivša supruga je otišla, ostavila me s naše tri kćeri i od tada nisam pronašao onu ljubav s kojom bih mogao provesti ostatak svog života. Mislim da je najveći problem u tome što nisam dobio dovoljno pisama što me nisu osobno upoznale. Ne vjerujem ja u ljubav preko društvenih mreža, dođi, upoznaj me, možemo sjesti na kavu, prošetati, popričati, tako će upoznati pravog mene - kazao je Đuro i dodao da bi se opet prijavio u show.

Đurina kćer Ana pojavila se u četvrtoj sezoni 'Ljubavi na selu' i uspješno osvojila srce farmera Saše Domitrovića iz Šandrovca koji je na obroncima Bilogore uzgajao ovce. Saša i Ana su u braku i imaju troje djece.

- Oni su se oženili, imaju troje djece i žive zajednički. Moj zet se zove Saša Domitrović iz Šandrovca. Ja o nisam znao kao roditelj da su njih dvoje išli zajedno u školu - rekao je Đuro. Anita ga je upitala je li baš ta priča i njega ponukala da se prijavi u show.

"Meni je dosta samoće. Dugo sam sam, 20 godina", bio je iskren Đuro.

Još jedan kandidat koji nije uspio u naumu da prođe dalje u showu 'Ljubav je na selu' je Ljubo Šerman iz Vele Luke.

Škrinjica je otvorena, a u njoj - pisama nema! "Stotinu? Meni je dosta samo jedno. Što će mi više?", rekao je Ljubo Aniti prije nego što je saznao kako mu žene nažalost nisu pisale. "Nema ništa. Rekao sam ti. Tako i treba", rekao je utučeni Ljubo i dodao: "Ne znam koji je razlog tome. U životu sam bio nesreća i ostao. Rekao sam kakav sam, što sam i eto".

Voditeljica Anita Martinović pitala ga je za brojne zahtjeve koje je stavio pred svoju potencijalnu buduću partnericu. "Tražio si da je mlada, vitalna, vitka...", rekla je. A on je samouvjereno rekao: "Što će mi stara? Želim ženu s kojom ja mogu pod ruku i da me nije sram od nje.

Iza Ljube je brak dug 15 godina, a nakon toga je bio u nekoliko veza koje nisu dugo potrajale. Najveće blago u životu su mu djeca i unuci. S obzirom na to da živi sam,želio je pronaći ženu koja bi bila spremna preseliti se kod njega, s kojom bi se mogao i provoditi vrijeme, a jednako mu je bitno da je vesela, vrijedna i iskrena te da ima od 50 do 60 godina.

VIDEO: Glumica podivljala zbog buke pa sa suprugom i kćeri uništavala imovinu