Đuro otkrio hoćemo li ponovno gledati 'Top listu nadrealista'

Glumac Branko Đurić Đuro (57) svojom predstavom "Đurologija" obara sve rekorde gledanosti. Do sada je odigrao blizu 470 predstava, pred 300.000 ljudi. Đuro se u razgovoru za Dnevni Avaz prijsetio i nekih zanimljivih detalja iz svog života.

- Prvi novac zaradio sam radeći kao fizički radnik na olimpijskim objektima. Preko studentskog servisa sam radio, postavljao sam stolice u Zetri. I radio sam kao scenac na televiziji, isto tako preko studentskog servisa - kazao je glumac kojeg znamo po nadimku Đuro, no rekao je kako ima još dva nadimka.

- Đuđi mi je nekako najviše legao. Bane me zove rodbina, a Đuro sam samo onako za širu upotrebu. Kad me neko na ulici zovne Đuro, baš se ne okrećem često, jer znam da je vjerojatno neki obožavatelj, koji će me možda i „pridaviti“. Ali, kad me neko zovne Bane, onda se ukopam. Stanem, jer znam ili da je neka rodbina ili neko iz bivšeg susjedstva.

Ono što uvijek sve zanima je i ima li šanse da ponovno gledamo poznatu ekipu u novim nastavcima "Top liste nadrealista".

- Što se mene tiče, što je bilo bilo je. Neke stvari ne treba dirati - kazao je Đurić.