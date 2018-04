Duhovnost mi je pomogla da pobijedim bolest

S glumom sam počeo već sa šest godina u školskim predstavama, ali nikada nisam mislio da ću se ozbiljno baviti time i živjeti od toga. Mislio sam da ću biti pravnik koji će pomagati ljudima riješiti njihove probleme. Po struci zapravo i jesam pravnik, ali diplomu nikada nisam koristio u praksi. Shvatio sam da to ipak nije poziv koji trebam slijediti – kaže brazilski glumac Reynaldo Gianecchini kojeg trenutno gledamo u glavnoj ulozi u sapunici na Prvom programu HRT-a, “Spone ljubavi”.

- Kada sam pročitao scenarij, znao sam da želim biti dio ove priče. Bitna je ta poanta i poruka koju želimo poslati, da je ljubav jača od svega. U životu uvijek naiđete na neke prepreke, ali ukoliko nešto stvarno želite i dajete zadnji atom snage da to i ostvarite, tako će i biti – kaže ovaj šarmantni glumac koji je utjelovio Pedra koji se bori za ljubav djevojke Helô.

- Treba se truditi za sve što volite jer ovozemaljsko stanje je kratkog vijeka, a život je borba. Ne znate kad će vas zadesiti okolnosti o kojima niste ni pomišljali – rekao je 2011. godine glumac kojem su tada dijagnosticirali Ne-Hodgkinov limfom.

- Sve je započelo kada sam primijetio uvečane limfne čvorove. Odmah sam posjetio liječnika koji mi je dan nakon rekao da bolujem od ove teške bolesti. Iako nisam bio svjestan što se događa, strah je postojao od prve sekunde – priznaje 45-godišnji glumac koji, kako kaže, izliječenje duguje duhovnosti u kojoj je pronašao mir.

- Utjehu sam pronašao u Sri Prem Babi koji je u moj život došao baš kada sam bio u dubokoj krizi. Još je gore bilo nakon što sam ozdravio, osjećao sam veliku prazninu u sebi. Mučio me i ljubavni život jer nisam imao nikoga, moji osjećaji nisu postojali – kaže.

- Uvijek sam bio tragač za religijom koja mi odgovara. Nikada nisam bio potpuno zadovoljan, nosio sam se s razočarenjima tako da me Sri Prem Baba naučio stvarima zbog kojih danas istinski uživam u životu – kaže Reynaldo koji je izdao biografiju u kojem je opisao sve preokrete u svom životu, otkako je napustio rodno mjesto Birigui, pa sve do trenutka kada je knjiga izdana. - Iako su me neki ismijavali zbog knjige, želio sam to učiniti. Drago mi je da jesam – priznaje glumac koji je sedam godina bio u braku s 24 godine starijom novinarkom Marílijom Gabrielom.

- Upoznao nas je zajednički prijatelj. Zaljubio sam se u nju na prvi pogled. Osim izgledom, osvojila me humorom, elokventnošću i spontanošću. Proveli smo zajedno sedam godina, a onda smo shvatili da je bolje da svatko krene svojim putem. Bila je uvijek tu za mene i na tome joj hvala – rekao je jednom prilikom. Iako ljubavni život danas skriva, prije nekoliko dana krenula su šuškanja, nakon što je na Instagram postavio fotografiju oskudno odjevene djevojke.

- Znala sam da ima nekoga, ne znam zašto nas drži u neizvijesnosti i ne želi otkriti o kome se radi – jedan je od kometara ispod fotografije. - Mislim da je riječ o mlađoj djevojci u tridesetim godinama – samo su neka od nagađanja njegovih obožavateljica koje je zaludio zavoljivim osmjehom i šarmom.

- On je neodoljiv. Izuzetno pristojan i zavodljiv. Na snimanju sapunice “Strasti” u kojoj smo zajedno glumili, svi su bili potajno zaljubljeni u njega – otkrila je jednom prilikom njegova kolegica, glumica Mariana Ximenes.

- Kad ste u dvadesetima i tridesetima, naravno da vam komplimenti gode. Lagao bih kad bi rekao da sada nije tako, no ipak je malo drugačije. Shvatite da neke stvari imaju veću vrijednost, da je najvrijednije kad imate jednu osobu s kojom možete sve dijeliti – zaključio je.