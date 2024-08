Drniški reper ima jedan od hitova ljeta, a glazbom se počeo baviti tijekom pandemije: 'Nisam imao što za raditi'

Početkom srpnja na YouTube je stigao jedan od najiščekivanijih videospotova ovog ljeta. Radi se o spotu za pjesmu "Mangio pasta" koju u duetu izvode drniški reper Josip Pekas Peki (21) i triljski reper Grgo Šipek Grše. Ova pjesma objavljena je još u travnju u sklopu Pekijevog albuma "Fortuna", a nakon što je objavljen spot vrlo je brzo postalo jasno da se radi o jednom od hitova ovog ljeta. Pjesma je to koja je prikupila više od milijun i pol streamova na Spotifyju te se sedam tjedana zaredom nalazi na Billboard Croatia Songs Chartu, a kako je nastala pjesma i tko je Peki?

Mladi drniški reper na ideju za pjesmu došao je tijekom suradnje s producentom Mihovilom Šoštarićem Lockroomom, točnije dok su slagali glazbu u studiju. "Samo je odjednom iz mene izašlo 'Ma mangio pasta' i to nam se svidjelo jako. Napravio sam refren, svoj verse i poslali smo Grši da snimi prvi dio refrena, jer njemu puno bolje "leži" i onda nam je on poslao uz to svoj verse i eto tako je nastala pjesma", objašnjava Peki i ističe da mu je nerealno vidjeti ovakvu podršku publike i brojke koje rastu iz dana u dan.

U svoj album, pa tako i ovu pjesmu, uložio je puno truda i rada i sada je sretan jer mu se uloženo vraća. No, tu neće stati, a već je nastavio raditi na novim pjesmama. "Krenuo sam raditi nove stvari, tako da ćemo vidjeti sada što će biti sljedeće. Imam u planu neke zanimljive ideje i smjer, ali još uvijek ne bih puno o tome", kaže Josip te dodaje da preko ljeta ima u planu i nastupe uživo na moru.

Osim pjevačke strane, Peki je i producent, a ove dvije uloge voli jednako. "Prije mi je bila producentska strana uvijek nekako zanimljivija, ali što više vrijeme ide sve više mi je i ta pjevačka strana draga", objašnjava glazbenik koji se u ovom svijetu našao u periodu pandemije koronavirusa. "U doba korone jednostavno nisam imao što za raditi i počeo sam učiti producirati i iz toga je nekako sve ovo i nastalo. Iako, imam neku glazbenu pozadinu, otac i brat su mi glazbenici i uvijek je ta glazba bila oko mene, a i išao sam u glazbenu školu u Drnišu", prisjeća se te dodaje i da je brzo i vrlo lako izabrao umjetničko ime.

"Oduvijek me tako zovu u Drnišu. Prezime Pekas, pa nadimak Peki zbog prezimena i tako je i ostalo to umjetničko ime. Nisam baš puno razmišljao o njemu, kao što vidite", kroz smijeh objašnjava Drnišanin koji je ujedno i student kineziologije. "Praktički cijeli život sam u sportu. Do faksa sam se bavio košarkom i kroz srednju školu sam živio u Splitu, gdje sam igrao za Košarkaški klub Split i nekako mi je prirodno bilo izabrati kineziologiju", ističe glazbenik i dodaje da mu je kod usklađivanja obveza na faksu i glazbe najvažniji balans.

"Nekada je lakše, a nekada teže sve uskladiti ali sve se da riješiti uz organizaciju i fokus", kaže Pekas koji se nakon faksa svakako vidi u glazbi. U slobodno vrijeme Peki voli gledati filmove i serije, otkrivati novu glazbu, a najdraže mu je zaletjeti se kući. "Kada god mogu, iskoristim priliku preko vikenda zaletjeti se do Drniša, vidjeti i obitelj i kako se kaže - odmoriti mozak", zaključuje mladi reper koji osvaja slušatelje.

