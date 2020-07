Davor Dretar Drele je pripadnik vrlo zanimljive generacije Hrvata koji se bave javnim poslom. Karizmatični i prepoznatljivi. Vole se izdvojiti iz prosječnosti, najčešće svojim komunikacijskim vještinama privuku pažnju medija i javnosti. Kod njega je vidljivo da je odrastao u atmosferi s puno glasnog govora, komentiranja i zanimljivih priča. Njegove sklonosti humoru, radoznalost i znatiželja potiču ga da uvijek nešto uči, informira se. Često gestikuliranjem pojačava komunikaciju sa sugovornikom kako bi se uvjerio da ih on sluša. Ima predispoziciju za sva zanimanja gdje se traži komunikacija, spajanje ljudi mjesta i ideja, organiziranje pučkih događaja. On je privatno vrlo razgovorljiv kada je nervozan ili kada započinje nešto novo.

U Dretaru su akumulirane veće rezerve energije, pa kada se čini umoran on pokrene tu svoju rezervnu energiju i nastavi dalje. Ima i praktične sklonosti, a verbalne reakcije su mu vrlo brze. Odlično se snalazi u svim vrstama debata - ima brze i oštre odgovore. Trebao bi iskoristiti i svoj literarni talent, ali on više voli govoriti nego pisati. Spreman je uvijek pomoći drugima. Davor Dretar ima ukus i osjećaj za lijepo, pa se trudi imati lijep i ukusno uređen dom. Oprezan je s novcem. Iako je Djevica u horoskopu, Drele ima sposobnosti za vođenje, ali i sklonost političkom fanatizmu ili ekstremizmu. Iako druge zna zabavljati i nasmijati, on je dosta ozbiljan, poput klauna kojemu je maska na licu zaštita. Sklon ironiji (ti se smiješ meni, a ja sam ozbiljan). Ako energiju umjereno koristiti, može imati puno koristi za zdravlje. Leđa i kralježnica su mu osjetljivi pa treba izbjegavati posao na kojem se puno sjedi ili se nakon toga baviti kretanjem ili sportom, i potpuno izbjegavati alkohol. Srce je mišić pa ga ne treba previše naprezati i izlagati riziku.

Ulaskom u hrvatski parlament Drele ima priliku pokazati svoju inteligenciju, zastupati dio stanovništva koji se s njime poistovjećuje na osnovi onoga što je javnost vidjela njemu i dala svoj glas. Problem bi mogao nastati u trenutku dvojbe i neodlučnosti, a takvih će trenutaka biti. Važno je da zadrži svoj stav i da ne padne pod utjecaj osoba koje ga mogu izmanipulirati svojim idejama. Vjerojatno će upravo zbog toga promijeniti političku stranku.

Za više astroanaliza posjetite stranicu astrologinje Anđelke Subašić.

VIDEO Pogledajte koji su se hrvatski estradnjaci izborili za saborsku klupu!