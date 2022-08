Dražen Zečić postao djed: Njegova kći rodila je dječaka

Glazbenik Dražen Zečić postao je djed, piše Dalmatinski portal. Naime, ovaj medij navodi da je Draženova kći rodila dječaka u splitskom KBC-u te da su mama i beba dobro, kao i da je porod prošao u najboljem redu.

Inače, popularni glazbenik vijest da će postati djed otkrio je u svibnju. Tada je rekao da je njegova kći Mija trudna te da joj je termin u srpnju.

- Svi su dobro, jesam već djed, vidi mi glave, star sam, ali uskoro ću postati i službeno! Za mene je to novo nešto i trema je i iščekivanje. Svi mi pričaju o tome, prijatelji mi pričaju koji su to doživjeli, ali ne mogu vam o tome pričati kad još nisam, ali razgovarat ćemo o tome ako Bog da zdravlje kad se to dogodi - rekao je pjevač za In Magazin.

Ovu vijest Zečić je otkrio na predstavljanju svog albuma 'Srce moje iz bitaka sto', koji za njega ima posebno značenje.

- Jednostavno svi mi u svakoj situaciji životnoj dajemo sebe. Vi sebe u svojem poslu, ja u svom poslu. Vjerujem da se trudimo onoliko koliko znamo i možemo. U nečijim očima smo dobri, u nečijim smo loši. Dajemo ono što najbolje možemo i bar se trudimo. I zato je u svakom odnosu i svakoj vezi, srce moje iz bitaka sto - nekad se razočaramo, ali kada svane novi dan zahvalni smo – rekao je pjevač.

Dražen sa suprugom Boženom ima još dvoje djece: kćer Antoniju i sina Petra. Jednom prilikom pjevač je za svoju djecu kazao da su mu najveći blagoslov, a za suprugu da mu je najveća podrška. No, Zečić pazi da njihovu privatnost zadrži dalje od očiju javnosti.

