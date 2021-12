Doživjela je živčani slom, godinama se borila za slobodu, danas slavi 40. rođendan i konačno si je ispunila želju

Bivša pop princeza Britney Spears nedavno konačno ponovno može odlučivati o svom životu, nakon što je sud donio odluku da njen otac više ne mora biti glazbeničin zakonski skrbnik. Britney je danas proslavila 40. rođendan, a na Instagramu je objavila fotografiju sa svojim zaručnikom Samom Asgharijem, s kojim je otišla na put, što dosad nije mogla bez očeve dozvole.

- Kao što vidite, na fotografiji nemam skoro 400 kilograma, kao što me ttata želi prikazati. Vježbam i to je stvarno. Hvala Bogu da mogu otići izvan zemlje - napisala je Britney pokraj fotografije na kojoj grli Sama.

Iza Spears su brojni rekordi. Prodala je preko 100 milijuna albuma i 100 milijuna singlova. Godine 2012. godine se našla na prvom mjestu Forbesove liste najbogatijih slavnih osoba na svijetu. Vlasnica je najprodavanijeg parfema poznate osobe pod imenom "Fantasy". Jedna je od najnagrađivanijih izvođača u pop glazbi. Autorica je 8 albuma i 4 singla koji su dostigli prvo mjesto Billboardove top ljestvice. U Guinnessovoj knjizi rekorda je zabilježena kao glazbenik s najviše singlova koji su se našli u TOP 10 Billboardove ljestvice. Zabilježena je kao najtraženija osoba od postojanja interneta. Dobitnica je nekoliko nagrada za životno djelo kao što je MTV Vanguard Award. Našla se na četvrtom mjestu FHM-ove liste najsexipilnijih žena svih vremena.

Britney Spears rođena je u saveznoj državi Mississippi i odrasla u Kentwoodu u saveznoj državi Louisiani od majke Lynne, učiteljice u osnovnoj školi, i oca Jamiea, građevinskog konstruktora. Svoj proboj na svjetla estrade pokušala je već u osmoj godini života kada se prijavila na audiciju za show Mickey Mouse Club Disney Channela. Međutim, nije prošla audiciju jer su se producenti jednodušno složili kako je premlada za javni nastup. No, nije bilo sve tako crno jer jedan se od producenata toliko oduševio malom Britney da joj je pomogao naći agenta u New Yorku. Zahvaljujući tome Britney je s majkom i mlađom sestrom živjela na Manhattanu nekoliko narednih mjeseci gdje je pohađala Professional Performing Arts School. Britney je već od malih nogu nastupala i prehranjivala svoju obitelj.

Uskoro su došli i prvi uspjesi – 1991. godine glumi opsjednuto dijete u filmu Ruthless, koji je baziran na filmu strave i užasa iz 1956. godine The Bad Seed. U dobi od 11 godina ponovno sudjeluje na audiciji za Mickey Mouse Club. Ovoga puta je uspjela proći audiciju. Stoga je 1993. i 1994. godine živjela u Orlandu (Florida), gdje je emisija snimana. Tada je boravila u paviljonu u kojem je boravila cijela ekipa, a pored nje u emisiji su nastupala dva buduća člana skupine 'N Sync i Keri Russell, buduća zvijeda Warner Brosowog serijala Felicity. Nakon završetka snimanja Mickey Mouse Club showa Britney se upisala u srednju školu u rodnoj Louisani. Strast ka svjetlima estrade ne jenjava pa u svojoj petnaestoj godini odlazi u New York na razgovor s čelnicima tvrtke Jive Record koja se bavi nakladom zvuka.

S Jive Recordsom Britney je potpisala ugovor i u naredne je dvije godine snimila svoj debi album s producentima Ericom Fosterom Whiteom (radio s Whitney Houston) i Maxom Martinom (radio s Backstreet Boysima).

Album ...Baby One More Time snimljen je početkom 1998. godine, ali nije puštan u prodaju do 12. siječnja 1999. godine. Za to vrijeme Britney je radila promotivne nastupe u trgovačkim centrima diljem Sjedinjenih Država. Njen prvi singl "...Baby One More Time" pušten je u prodaju u listopadu 1998. godine. Nakon objavljivanja album se veoma brzo našao na vrhovima glazbenih top lista što ga je učinilo prvim debi albumom koji je postao album godine u Sjedinjenim Državama. Videospot u kojem je Spears odjevena kao stidljiva katolička srednjoškolka također je zasjeo na prva mjesta top lista glazbenih videospotova. S albuma su objavljeni singlovi: "Sometimes", "(You Drive Me) Crazy", "Born to Make You Happy" te "From the Bottom of My Broken Heart". Album se diljem svijeta prodao u više od 40 milijuna primjeraka. Nešto prije toga, u lipnju iste godine Spears je krenula na svoju prvu solo turneju.

S obzirom na broj prodanih primjeraka albuma i njenu popularnosti možda nije ni potrebno reći kako su njeni koncerti bili veoma dobro posjećeni. Iste godine (1999.) pokupila je podosta nagrada MTV Europea – Best Female, Best Pop, Best Breakthrough Artist i Best Song (ili na hrvatskom: najbolji ženski izvođač, najbolja pop pjevačica, najbolji novi izvođač i najbolja pjesma).

Godine 1999. s majkom je napisala knjigu Heart To Heart. U knjizi Britney Spears i njena majka pišu o životu, ljubavi, slavi i snovima. No, u knjizi možete naći i odgovore, koje nude autorice knjige, na posve realna pitanja: Kako razgovarati s majkom? Kako ohrabrivati vlastito dijete? Kako se nositi s uspjehom i neuspjehom? Mlada Britney je osnovala i Britney Spears Foundation, zakladu koja organizira ljetne kampove u saveznoj državi Massachusetts za neprivilegiranu djecu. Obrazlažući razloge zašto je utemeljila Britney Spears Foundation popularna Brit je rekla: "Tako sam sretna što mogu djeci dati priliku da naučne ponešto o zapanjujućem svijetu plesa i glazbe, a koji je zahvaljujući sreći postao veliki dio mog života."

Prvi muškarac s kojim je pjevačica zapaženo izišla u javnost bio je poznati pjevač i glumac, Justin Timberlake, koji je tada bio član grupe NSYNC i sam tražio svoj put do zvijezda. Par su voljeli svi, a zajedno su se pojavljivali i modno usklađeni. Od 1998. kada su započeli svoju vezu do 2002. godine svi su mislili da je ovo idealan hoollywoodski par, dok se zbog navodnog preljuba pjevačice nisu razišli.

Nakon samo dvije godine, u siječnju 2004. godine, Britney i Jason Allen Alexandar, njezin dugogodišnji prijatelj odlučili su se vjenčati u Las Vegasu. To je ujedno i najkraći brak pjevačice, koji je završio nakon svega 55 sati bračnog života. Par mjeseci kasnije, Britney ne miruje i upoznaje svog budućeg supruga, plesača Kevina Federlinea, s kojim danas ima dvoje djece, Seana i Jaydena. Brak koji su započeli u rujnu 2004. godine, samo dva mjeseca nakon objave zaruka, završava ispunjavanjem papira za razvod na inicijativu pjevačice 2006. godine.

Nakon što je razvod finaliziran godinu dana kasnije, za Britney počinju prvi ozbiljni problemi kada je pjevačica doživjela psihički slom i sama obrijala glavu pred objektivima mnogih paparazza. Postoje brojne verzije i nagađanja zašto je pjevačica tako postupila - neki su tvrdili da je upravo zbog Kevina, dok je potpuno drugu priču ispričao odvjetnik bivšeg menadžera pjevačice, Sama Lutfija. Izjavio je da je to napravila da bi izbjegla testiranje na droge te da je pokušao obitelj upozoriti na njezino stanje, ali i odmaknuti ju od očeve pretjerane kontrole.

Povezivali su je s mnogim poznatim i manje poznatim osobama, neki od njih su glumci Colin Farrell i Jared Leto, a bila je zaručena i za Jasona Trawicka, no zaruke su prekinute 2012. godine. Sama Asgharija upoznala je na snimanju spota za pjesmu "Slumber party", 2016. godine. I Sam i Britney često ističu da su si velika podrška u svemu što rade, što možda napokon vrati ovu Grammyjem nagrađivanu pjevačicu na prave staze.

VIDEO Gledateljice napale Maju Šuput zbog haljine: 'Ovo je van svake pameti'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.