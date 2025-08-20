Doris Dragović izazvala euforiju: U hit merchu zapjevala pred tisućama fanova pa rasprodala cijelu kolekciju

Glazbena diva Doris Dragović i ovog ljeta nastupa punom parom, a jedan od vrhunaca bio je nastup na rivi u Krku, gdje su se tisuće posjetitelja savršeno zabavili uz hitove "Petak", "Malo mi za sriću triba", "Šakom o stol" i mnoge druge. Posebnu pažnju izazvao je modni odabir Doris i njezina benda. Na pozornicu su zakoračili u majicama iz njezinog prvog službenog mercha, što je izazvalo velik interes publike. Nakon koncerta na Krku potražnja je dodatno porasla, a kolekcija je na službenoj web stranici rasprodana u rekordnom roku.

Ono što je krenulo kao simpatična ideja, pretvorilo se u fenomen, a hrvatske ulice postale su modna pista ispunjena glazbenom nostalgijom. Ljudi svih generacija "ludjeli" su za Dorisinim majicama, hoodicama i platnenim torbama, od muških modela s natpisom "Željo moja" i ilustriranim trbušnjacima, preko ženskih s elegantnim štiklama i slatkim kolačićima, pa do hoodica s rukopisom glazbenice i torbi koje su krasile plaže, rive i gradske ulice. Poseban šarm nosili su i komadi s ilustracijom same Doris u njezinoj kultnoj scenskoj pozi. Ovaj modno-glazbeni uspjeh savršeno se uklopio u impresivan koncertni tempo. Doris je ovog ljeta oduševljavala publiku u Solinu, Primoštenu, Cetinju, Čakovcu, Oroslavju, Privlaci, Svetvinčenatu i mnogim drugim mjestima. Kako stvari stoje, oni koji nisu uspjeli uhvatiti komad iz prve kolekcije mogu se nadati novom valu, a sudeći po potražnji, to je samo pitanje vremena.