Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Spektakl koji ostavlja bez daha

Domu mom – spektakularna pozornica u Areni Zagreb

Foto: PR
1/4
VL
Autor
PR
19.08.2025.
u 14:55

Uz vrhunsku tehničku izvedbu, publiku očekuje koncert koji će se pamtiti kao produkcijski najsnažnije izdanje Domu mom do sada. Emocije, rasvjeta i glazba ispreplitat će se u nezaboravnom ambijentu, stvarajući ozračje zajedništva i ponosa.

Ove jeseni Arena Zagreb pretvara se u domoljubno glazbeno središte! U subotu 11. listopada održat će se veliki koncert Domu mom, događaj koji već sada izaziva veliki interes publike u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i dijaspori.


Spektakl koji ostavlja bez daha
Posebnost ovogodišnjeg izdanja jest vrhunska produkcija koja će publici donijeti potpuno novi doživljaj. Impozantan dizajn pozornice ii najmodernija audiovizualna tehnologija pobrinut će se da svaka nota i svaki stih ispune cijelu Arenu, brišući razlike između izvođača i gledatelja. Bit će pravi glazbeni spektakl.


Doživljaj koji se pamti
Uz vrhunsku tehničku izvedbu, publiku očekuje koncert koji će se pamtiti kao produkcijski najsnažnije izdanje Domu mom do sada. Emocije, rasvjeta i glazba ispreplitat će se u nezaboravnom ambijentu, stvarajući ozračje zajedništva i ponosa.
“Ova pozornica zamišljena je kao trodimenzionalno platno u kojem se prožimaju glazba, svjetlo i vizualna umjetnost. Kroz kombinaciju LED ekrana, sofisticirane rasvjete i prostorne dinamike, cilj nam je bio stvoriti iskustvo koje publici pruža ono što još nisu vidjeli u Areni Zagreb“, naglasio je Luka Kotlar, kreativni producent koncerta.


Zajedništvo u pjesmi
Na spektakularnoj pozornici Arene nastupit će najpoznatija imena hrvatske glazbene scene: Mate Bulić, Miroslav Škoro, Tiho Orlić, Pero Galić, Jacques Houdek, Klapa HRM “Sveti Juraj”, Klapa Cambi, Zaprešić Boys, Gazde, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Dino Petrić, Jure Brkljača, Klapa Cesarice, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, SKUD “Ivan Goran Kovačić” i mnogi drugi.


Poseban doživljaj koji se pamti, prepričava i ne propušta
“Interes za ‘Domu mom’ potvrđuje da u hrvatskom narodu i dalje gori snažan domoljubni plamen – kako među mladima, tako i među starijima i onima koji su čuvali ovu zemlju u najtežim vremenima. Ovaj koncert povezuje generacije. Povezuje vjeru i domovinu. On nadahnjuje i dira duboko. ‘Domu mom’ poseban je doživljaj koji se pamti, prepričava i ne propušta”, istaknula je Ksenija Abramović, glavna producentica.
U vremenu kada su temeljne vrijednosti na kušnji, “Domu mom” nas podsjeća na ono što ne smijemo zaboraviti – ljubav prema domovini i snagu zajedništva. Bit će to večer emocija, pjesme i duboke zahvalnosti – večer koja nas povezuje kao narod i podsjeća tko smo i odakle dolazimo.


Ulaznice
Donje tribine su već rasprodane, a interes je i dalje velik. Zato ne čekajte – osigurajte svoje ulaznice na Eventim.hr, u Laudato galerijama i na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Eventima.

Ključne riječi
PR

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
EKSKLUZIVNO

FOTO/VIDEO Ed Sheeran snima novi spot na Hvaru, sa sobom doveo i zvijezdu Bridgertona

Detalji o spotu su, dakako, još uvijek obavijeni velom tajne, a bit će poznati kada njegov tim do kraja završi posao. Zasad se samo zna da je sa sobom na snimanje poveo i glumicu Phoebe Dynevor, zvijezdu Netflixove hit serije Bridgerton, koja će također glumiti u spotu. Od mještana doznajemo kako su neki kadrovi snimljeni u kafiću Kiva, a dio i na plaži Dubovica. Obje su se lokacije iznimno svidjele glazbeniku

Učitaj još