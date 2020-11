Dominik žali zbog agresivnog ispada: 'Oštetio sam kost, ovo mi je skupa škola'

Na posljednjem vaganju u showu 'Život na vagi' 23-godišnji Dominik Kračun imao je 141,2 kilograma. Prije nego je saznao svoj novi rezultat osvrnuo se na agresivan ispad koji je imao ranije ovaj tjedan.

Priznao je da mu je udaranje šakom o zid bila odlična škola da to više nikad ne ponovi. ''Ovo je prvi put u životu da sam oštetio bilo koju kost na svome tijelu i bila je to skupa škola. Shvatio sam da agresija ništa ne rješava i alternativa uvijek postoji'', rekao je Dodo, a svi su bili ponosni na njega. Dominik je izgubio četiri kile na vagi, što je oduševilo i njega i trenera Edu.

Dominik posljednjih godina živi u Zagrebu u koji je nedavno doselio iz rodne Županje. S viškom kilograma muku muči od malih nogu, a zbog svoje je debljine tijekom školovanja bio žrtva nasilja. Zbog toga je kroz život, priznaje, naučio kontrolirati svoje osjećaje i bijes koji je osjećao. Od rođenja je astmatičar i bronhitičar, a prije tri godine preživio je i tešku tahikardiju srca pa je danas zahvalan što je živ.

Foto: RTL