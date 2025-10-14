Dominik iz 'Života na vagi' otkrio da je bio psihički i fizički zlostavljan: 'Dijete koje nekad nije bilo zaštićeno'

U showu 'Život na vagi' u mirnom okruženju, daleko od uobičajene buke teretane, trener Edo postavio je izravno pitanje koje je vjerojatno mučilo mnoge gledatelje: 'Je li ta neka potreba za tim svojim izlaganjem, tj. pokazivanjem te superiornosti u nekim trenucima zapravo na neki način neki tvoj štit?' Dominik je bez oklijevanja potvrdio. "Sigurno da je", priznao je, a njegova uobičajena samouvjerena fasada počela se topiti, otkrivajući duboku ranjivost. Na Edino pitanje o tome što točno taj štit štiti, uslijedio je odgovor koji je razotkrio srž njegovog ponašanja. "Malo dijete u sebi", započeo je Dominik.

"Neko dijete koje nekad nije bilo zaštićeno, dijete koje je doživljavalo bullying. Dijete koje je zapravo u svim tim nekakvim inteligentnim, intelektualnim aspektima bilo ispred cijele svoje generacije i zbog toga doživljavalo ono što ne bi trebalo doživljavati." Dominik je detaljno opisao svoje bolno odrastanje, potvrđujući da je zlostavljanje bilo i fizičko i psihičko. Njegova iznadprosječna inteligencija, umjesto da bude izvor ponosa, postala je meta vršnjacima. "Znaš kako je, kad si klinac i kad si ono natprosječno inteligentan i sve radiš besprijekorno", objasnio je, dajući naslutiti osjećaj izolacije. Njegove su riječi snažno odjeknule kao komentar na društveni problem koji se često zanemaruje. "To je nešto što, nažalost, sve više djece danas prolazi i mislim da je potrebno o tome govoriti i pokazati ljudima da nije grijeh biti natprosječan i da takva djeca ne smiju ispaštati. Imam osjećaj da danas djeca koja su natprosječno inteligentna pate zbog prosječnosti velikih skupina."

Ovo iskreno priznanje bacilo je potpuno novo svjetlo na Dominikovo ponašanje u showu – njegova potreba za isticanjem i pobjedom nije proizlazila iz narcisoidnosti, već iz duboko ukorijenjenog obrambenog mehanizma stvorenog da zaštiti dječaka koji je bio kažnjavan zbog svoje različitosti. Razgovor je također otkrio Dominikovu životnu filozofiju, oblikovanu upravo tim ranim iskustvima. Njegov otpor prema uklapanju nije bio hir, već svjesna odluka da nikada više ne dopusti da ga "kalup" društva sputava.

"Po meni je pogrešno stavljati čovjeka u nekakav kalup i narediti mu da bude kao većina ljudi. Ja to ne želim biti", odlučno je izjavio. "U onom trenutku kada vidim da sam ušao u taj nekakav prosjek, dat ću sve od sebe da taj prosjek nadmašim. Jer mislim da nijedan čovjek nije stvoren da bi bio uklopljen i prosječan." Njegova krajnja životna čežnja, kako je rekao, nije pobjeda u showu, već unutarnji mir i ostavština dobrog čovjeka. "Ono što je moja čežnja i moja želja da, pomiren s Bogom, odem u raj, da svima oprostim i da me netko danas-sutra pamti kao dobrog čovjeka, ništa drugo."