Doma sam dobri dida, a na pozornici leopard

Obljetničkim koncertom na prekrasnoj opatijskoj Ljetnoj pozornici Davor Radolfi proslavit će 30 godina samostalne karijere i 35 godina svoje grupe Ritmo Loco, s kojom je s uspjehom nastupao na području cijele bivše zemlje, ali i u Njemačkoj, uz bok velikim svjetskim imenima.

Koncert pod nazivom „Da života imam dva“ održat će se 15. lipnja u 21 sat, a njime Radolfi počinje i turneju na kojoj će nas podsjetiti na neke od svojih najvećih hitova poput „Kad uistinu voliš ženu“, „Sara, Sara“, „Na bačvama vina“, „Neka živim kako živim“ i mnoge druge.

– Riječ je o projektu pod imenom Adriatica Latina Tour na kojem ću, osim svoje pjesme, pjevati i poznate latinoameričke pjesme, od Argentine do Kube. Naravno, bit će i Mediterana jer ja te obrade uvijek napravim na svoj način. Gosti će biti Zorica Kondža i Bruno Krajcar te klapa. Pripremili smo zaista bogatu produkciju. Nakon toga nastupit ćemo u Zagrebu i Ljubljani. Ne volim obećavati nezaboravne koncerte, ali uvijek dam sve najbolje od sebe zato što na koncertima pokažemo tko smo i što smo – kaže Radolfi.

Davor Radolfi gitaru je uzeo u ruke 1968. godine i od tada je, kaže, rijetko ispušta.

– Družio sam se s poznatim dizajnerom Mirkom Ilićem s kojim sam preslušavao nove ploče i razgovarao o glazbi. Tada sam imao rođaka u Kanadi koji mi je slao ploče Pink Floyda, Grateful Deada i drugih grupa. Imao sam tu sreću što sam živio blizu Doma sportova pa sam odgledao većinu koncerata u Zagrebu. Izlazio sam u Zvečku u kojoj sam upoznao mnoge kreativne ljude – kaže nam Radolfi. No, zanimljivo je da je karijeru počeo kao glumac, iste te 1968. godine, kada je glumio u filmu Kreše Golika „Imam dvije mame i dva tate“.

– U životu treba imati i sreće, da vam se karte podijele na pravi način. Tada sam već igrao u Kazalištu mladih, a Zvjezdana Ladika poslala me na audiciju za taj film. Bilo nas je stotinjak djece. Nakon desetak dana dobio sam poziv da dođem igrati u tom filmu. To je bio novi svijet za mene, bio sam najmlađi na setu, i to uz takve veličine kao što su Fabijan Šovagović, Relja Bašić i Mia Oremović. Krešo Golik imao je super odnos prema djeci, prava praška škola. Jednom dječaku sve je to bilo jako zanimljivo, iskreno, nisam očekivao da će film biti tako uspješan. A riječ je o univerzalnoj priči koja je i danas aktualna. Jer, kad se raspadaju brakovi, najviše ispaštaju djeca – kaže nam Radolfi koji osam mjeseci nije išao u školu dok se snimao film. Tada se, kaže, malo pravio važan, pogotovo kad je s razredom išao na premijeru filma. No, nije ostao u glumi jer mu je otac tražio da se više posveti školi.

– Nakon te uloge imao sam dosta ponuda, no tata mi nije dao da više izostajem iz škole. Na kraju razreda morao sam polagati ispite – kaže Radolfi koji je jedva čekao završetak srednje škole da može putovati po svijetu.

– Imao sam ekipu s kojom sam putovao pa sam u Italiji upisao studij dizajna. Družio sam se sa studentima iz cijeloga svijeta, a posebno s Latinoamerikancima. Uz njih sam otkrivao ritmove milonga, sambite, tanga, cubane i ostalih glazbenih pravaca Srednje i Južne Amerike – prisjeća se Radolfi. Kad se vratio iz Italije, bavio se namještajem, i tu mu je, kaže, išlo odlično. Radio je s tadašnjim velikim tvrtkama, a svaki slobodni trenutak koristio je za svirke.

– Tada je “Saloon” bio mjesto broj 1 za svirke, no ja sam volio i s društvom zapjevati u konobama. Onda se dogodila famozna ekipa koja je sa mnom osnovala Ritmo Loco. Zvali su me da dođem nastupati s njima, no ja se tada nisam htio profesionalno baviti glazbom. Ali, kada sam ih čuo kako višeglasno pjevaju i znaju strukturu latinoameričkih pjesama – oduševio sam se. Počeli smo svirati za dušu, ali su nas onda sve više počeli zvati na svirke. Bili smo jedinstvena pojava u bivšoj državi i, čim smo se pojavili na televiziji, svi su znali za nas. A i za to smo opet imali sreće. Zvali su nas da sviramo u austrijskom konzulatu, a tu su bili Vlado Kreslin i Nikica Kalogjera. Odmah su nam rekli da moramo snimiti ploču. Uslijedio je album za Orfej i koncert u Lisinskom. Sjećam se da tada nisam znao ni što su monitori ni kako se pjeva na mikrofon. Petnaest minuta prije početka koncerta kažem ja Kalogjeri: “Barba Nikica, kako se pjeva na mikrofon?”. A on mi odgovori: “Znaš šta, kad si glasniji, makni se od mikrofona, kad si tiši, približi se”. Imao sam veliku tremu, no kad su nakon svake pjesme uslijedili aplauzi, osjećao sam se kao doma – kaže Radolfi, kojem na početku nije bilo jasno kako ih svi kupuju i slušaju, a rijetko tko govori španjolski. Uslijedili su brojni koncerti, a onda su i dobili poziv od jedne velike njemačke agencije. Ista ta agencija brinula se o karijerama poznatih izvođača kao što su Kool & The Gang, The Commodores, Middle Of The Road, Udo Juergens, Dunja Rajter i drugi.

– Na tim turnejama puno nam je pomogao naš poznati basist Mario Mavrin. Svirali smo za njemačku elitu, a zanimljivo je bilo da smo mogli odsvirati samo jedan bis. Međutim, došao je rat, i vratili smo se u Hrvatsku svojim obiteljima – kaže Radolfi, koji je taman prije rata počeo i sa solo karijerom. Iako na repertoaru ima i brže i sporije pjesme, za sebe ipak kaže da je baladni pjevač.

– Svaki prostor traži druge pjesme, pa tako i ja mijenjam repertoar. No, nekako mi je najdraže pjevati balade – kaže Radolfi, koji je uvijek imao puno obožavateljica. No, on je gotovo 40 godina u sretnom braku sa suprugom Jasnom.

– Nije mi nikad pokazivala da je ljubomorna na obožavateljice. Da nemam takvu suprugu, ne bih nikad opstao na sceni, a ne bi mi opstala ni obitelj. Kad odem na put, ni ne zove me jer zna da je sve u redu – dodaje Radolfi, otac Sare i Lee. Lea Radolfi također je glazbenica, bila je pjevačica uspješne pop-grupe Judette.

– Što se tiče glazbe, nisam joj htio ništa govoriti. Ona ima svoju ekipu i nema potrebe da joj ja filozofiram. Želi prenijeti poruku svojoj generaciji i drago mi je da je sretna. Najradije bih da ne ostane profesionalno u glazbi, no ne možeš pobjeći od kreativnosti koju čovjek nosi u sebi. Glazba traži da joj se cijeloj predate. To je poseban stil života. Pratim što se danas događa u glazbi, toliko je toga dobroga, bilo bi šteta nešto propustiti – kaže Radolfi, koji je rođeni Zagrepčanin, no za sebe uvijek govori da se ponosi bračkim korijenima.

– I danas živim u trokutu Zagreb – Istra – Dalmacija. To su lijepa mjesta na kojima se uvijek nešto događa. Obožavam ribare i težake – kaže Radolfi. A u trenucima odmora najviše se voli zabaviti s unucima Emom i Maksom, djecom njegove kćeri Sare.

– Na pozornici sam leopard, a doma sam dobri tata i dida. Obožavam ih, to najbolje znaju ljudi koji imaju unuke. Sad sam s Emicom učio rolati, a ona trenira i gimnastiku. To mi je posebno drago jer mi je sport neka vrsta opsesije. Obožavam gledati sve vrste sportova na televiziji – kaže Radolfi.

Osim koncertne turneje Davor Radolfi priprema i nove pjesme. S ekipom iz slovenske grupe Kreativo napravio je duet, a onda će snimiti i pjesmu sa Zoricom Kondžom, i to obradu njezine poznate pjesme “Đelozija”.