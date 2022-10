Doktorica uplašila Željku koja se rasplakala: 'Ne želim da moja djeca ostanu bez mame kao što sam ja'

Danas je pred kandidatima u 'Životu na vagi' bio još jedan veliki izazov, ovaj put vodeni, a kandidati su najviše strahovali da se ne prevrnu iz čamca…

Podijeli su se u parove - tri para po timu i jedna osoba koja je išla u čamce sama te su veslali kako bi pokupili što je moguće više pločica koje su se nalazile s jedne i druge strane. Par koji je u međusobnom dvoboju osvojio više bodova, osvojio je pola kilograma prednosti na vaganju za svoj tim. A da ne bi sve bilo jednostavno - rafting čamac plavog i crvenog tima bili su povezani konopom.

Svi su kandidati dali su zadnji atom snage u međusobnim okršajima, a na kraju je rezultat bio izjednačen - oba tima dobili su minus jedan kilogram na sljedećem vaganju. „Kakvi treneri, takvi i timovi - fair play od početka do kraja“, komentirao je Edo, a i timovi su zaključili kako je tako najpravednije.

Kasnije su išli na masterclass, gdje su ih čekali treneri i liječnica Mima Georgieva iz Poliklinike Aviva, koja je govorila o pretilosti te kako je u Hrvatskoj trenutno 65% stanovništva pretilo i prvi smo u Europi! „Debljina je postala dijagnoza, debljina je bolest“, rekla je doktorica, koja je nastavila o uzročnicima debljine poput nezdrave prehrane, pušenja, genetike, psiholoških faktora, stresa, uzimanja tableta... Za primjer je uzela Anju koja trenutačno zbog debljine ne može ostati trudna te Dominika, kojem je pokazala koliko uzima tableta godišnje, čak 1825! „Kad vidite koliko je to tableta u zdjeli, šokantno“, komentirali su treneri.

Doktorica je potom pokazala kako izgledaju Filipovo srce i jetra okruženi gomilom masti, što je sve potreslo. Željki je potom objasnila da ima genetsku predispoziciju za pretilost i da je glava jako bitna da dobije bitku protiv genetike. Nakon predavanja kandidati su priznali da se osjećaju jako zabrinuto - i za sebe i svoju obitelj. „Debljina skraćuje život 10 do 15 godina prema najnovijim studijama“, nastavila je doktorica i istaknula Željku, koja je komentirala: „Teško je čuti da ti ostaje osam do deset godina života ako nastaviš živjeti ovako kako živiš. Osam godina, ali kakvih?!! Moja je mama živjela do 61., ali je bila stopostotni invalid. Toma je rekao kako je neke stvari znao, a puno toga naučio te zaključio: „Nije loše iznova se šokirati te iz dana u dan osvješćivati potrebu za zdravim životom.“

Kad su se vratili kući, nastavili su pričati o svemu što im je doktorica rekla, a Željku je sve jako pogodilo, baš kao i Dragicu koja je bez majke ostala sa samo godinu i pol. „Ne želim da moja djeca ostanu bez mame kao što sam ja“, kroz suze je rekla Željka i još jednom rekla kako i njezina djeca imaju problema s kilogramima.

Započeo je još jedan trening, a Edo je bodrio tim da dignu glavu dok je Maja vježbala sa svojima. „Kad Maja vježba s nama, više sam motivirana“, rekla je Marija. Ivana se rasplakala zato što joj je bilo muka od ručka dok se Dalibor žalio na prehranu i nove namirnice. „On je taj koji je ovdje došao po promjenu i bio nezadovoljan svojim životom i koji je želio novu priliku - možda ovo nije ta za njega“, komentirao je Edo. Ipak, treneri su imali osjećaj da su danas izvukli maksimum iz svojih timova.

