UŽIVO Dodjela Oscara je u tijeku

U tijeku je 95. dodjele najprestižnije nagrade u svijetu filma u Americi i svijetu. Radi se o nagradi Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti Oscarima koji se održavaju u Dolby Theatru u Los Angelesu. Ovogodišnja dodjela Oscara spoj je tradicije i novih trendova. Organizatori, već preko ranije angažiranog voditelja Jimmyja Kimmela, nastoje vratiti pretpandemijsko ozračje svečanosti koja je prva nakon 2020. godine koja se priređuje na uobičajen način.

Nagrada se dodjeljuje u 23 kategorije, a nominacije za Oscare objavljene su krajem siječnja. Najviše, čak 11 nominacija, ostvario je film "Everything Everywhere All at Once", odnosno, "Sve u isto vrijeme" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Taj znanstveno-fantastični indie hit natječe se, među ostalim, i u kategoriji najboljeg filma, redatelja, glavnih i sporednih ženskih uloga, sporedne muške uloge, glazbe, originalnog scenarija...

Dodjelu Oscara pratite uživo:

01:55 - Nominirani za Oscara u kategoriji kratkometražnog igranog filma su "An Irish Goodbye”, “Ivalu”, “Le Pupille”, “Night Ride” ili “The Red Suitcase”, a nagradu je odnio "An Irish Goodbye”. Ekipa filma na pozornici je istaknula kako želi čestitati član svom kolegi, a cijeli Dolby Theatre zapjevao mu je 'Sretan rođendan'.

01:49 - Slijedi kategorija dugometražnih dokumentarnog filma gdje su nominirani: “All That Breathes”, “All the Beauty and the Bloodshed”, “Fire of Love”, “A House Made of Splinters” i “Navalny. Nagradu odnosi politički dokumentarni film "Navalny".

01:40 - Glazbenica Diane Warren i glumica Sofia Carson izvode pjesmu „Applause“ iz filma "Tell It Like A Woman".

01:34 - Glumice Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), Hong Chau ("The Whale"), Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin"), Jamie Lee Curtis i Stephanie Hsu ( ''Everything Everywhere All at Once") nominirane su u kategoriji za najbolju sporednu glumicu koja je iduća na redu. Nagradu je dobila Jamie Lee Curtis koja je također glumila u filmu "Everything Everywhere All at Once". Glumica je svojim emotivnim govorom istaknula zahvalnost cijeloj ekipi filma.

01:27- Kategorija koja slijedi jest ona za najboljeg sporednog glumca. Nominirani su Brendan Gleeson i Barry Keoghan iz "The Banshees of Inisherin", Brian Tyree Henry za ulogu u "Causeway", Judd Hirsch iz "The Fabelmans" ili Ke Huy Quan za rad na filmu "Everything Everywhere All at Once". Nagradu je, očekivano, osvojio Ke Huy Quan za rad na filmu "Everything Everywhere All at Once" koji je od sreće na pozornici zaplakao. Istaknuo je i da je osvajanje ove nagrade za njega 'ostvarenje američkog sna'.

01:17 - Prva kategorija jest ona za najbolji dugometražni animirani film. U užem izboru su: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”, “Marcel the Shell With Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “The Sea Beast” ili “Turning Red”, a zlatni kipić odnio je film “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

01:15 - Voditelj je istaknuo kako ove godine nema podjele u dvije grupe dodjela kao prošle, nego će sve 23 nagrade biti dodijeljene tijekom jedne ceremonije. Našalio se te dodao da ne želi da se neko žali kako Oscari dugo traju te zato ovo ističe.

01:12 - I Kimmel je istaknuo kako je glazbenica Lady Gaga ipak došla na dodjelu, a publika joj je uputila glasan pozdrav. Voditelj se potom osvrnuo i na to kako je čak i Elvis došao, ističući glumca Austina Butlera koji je glumio u autobiografskom filmu o velikom glazbeniku.

01:00 - Počela je svečana dodjela! Ceremoniju je otvorio voditelj Jimmy Kimmel. U uvodnom govoru istaknuo je da je ove godine čak 16 nominiranih po prvi put te pobrojao neke. Našalio se i s nekim glumcima u publici.

00:58 - Došla je i glazbenica Lady Gaga za koju se šuškalo da se neće pojaviti. No, Gaga je u posljednjem trenutku ipak promijenila svoje planove te priredila iznenađenje. Više informacija o tome pronađite OVDJE.

00:47 - Na crveni tepih došla je i Cate Blanchett. Ona je nominirana u kategoriji za najbolju žensku glavnu ulogu za svoj lik iz filma "Tar". "Nervozna sam i preplavljena osjećajima. Svi su ovdje i jako uzbuđeni", rekla je voditeljici Ashley Graham.

00:44 - Na crvenom tepihu je i jedna od favoritkinja u kategoriji za najbolju žensku glavnu ulogu, glumica Michelle Yeoh.

00:37 - Voditeljica Vanessa Hudgens razgovara s glumicom Angelom Bassett koja je nominirana u kategoriji najbolje ženske sporedne uloge. Ona ulazi u povijest jer je prva glumica nominirana za Oscara za ulogu u Marvelovom filmu. "Jako je uzbudljivo biti prvi", rekla je glumica.

Angela Bassett poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

00:24 - Na crvenom tepihu pojavio se i Paul Mescal koji je nominiran u kategoriji za najbolju mušku glavnu ulogu za svoj rad na filmu "Aftersun" te otkrio kako mu je kolega i suparnik u kategoriji Brendan Fraser čestitao. "On mi je jedan od idola i to mi je puno značilo", rekao je.

00:04 - Na dodjelu je došla i glumica Stephanie Hsu koja nosi ružičastu balsku haljinu. Stephanie je nominirana u kategoriji najbolje sporedne ženske uloge za svoj rad na filmu ''Everything Everywhere All at Once".

Stephanie Hsu poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

00:00 - Jedna od voditeljica, glumica Vanessa Hudgens na crvenom tepihu razgovara s predsjednicom Američke filmske akademije Janet Yang. Yang je istaknula kako je na ovogodišnjoj dodjeli posebno osiguranje kako ne bi došlo do incidenata kao prošle godine. "Kad govorimo o nemilim događajima na prošloj dodjeli, nismo dobro reagirali i zato smo se ove godine dobro pripremili", rekla je Yang.

23:45 - Među prvima na 'crveni tepih' su došli glumica Jamie Lee Curtis koja je nominirana u kategoriji najbolje sporedne uloge za ulogu u filmu ''Everything Everywhere All at Once". Tu je i njezin kolega Brendan Fraser koji se natječe za Oscara u kategoriji za najboljeg glumca sa svojom ulogom u filmu "The Whale".

Brendan Fraser poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

23:25 - Zvijezde na 'crvenom tepihu' dočekuju glumica Vanessa Hudgens, plus-size model Ashley Graham te youtuberica Lily Singh.

Ashley Graham poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

23:20 - Uzvanici pristižu na na svečanu dodjelu. Zanimljivo je da ove godine po prvi puta neće biti crvenog tepiha već će svi pozvani prošetati tepihom boje šampanjca. Što je razlog tome pročitajte OVDJE.

