Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

'Dobro došli u pakao': Danas trening vode balerina i zvijer - jedna opaka kombinacija

30.09.2025.
u 19:36

A onda, vrhunac dana - trening o kojem će se još dugo pričati, a vode ga Andrea i Ursa. „Balerina i vojnik - rekao bih jedna opaka kombinacija. Andreu poznajem, znam da je blesava, otkačena i dobar trener..., a za mene nećemo puno trošiti riječi, pustit ćemo djela", kaže Ursa i dodaje: „Dobro došli, ekipa, u pakao."

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati će testirati svoje znanje, volju i izdržljivost, a sve će početi prilično bezazleno i zabavno - uz kviz znanja!  „Znam samo da je mali izazov, a što je na tom RTL-u, nemam pojma“, kaže Dominik, a Josipa nastavlja: „U menzi smo, pretpostavljam nekakav izazov s hranom.“

Antonija im otkriva da je riječ o kvizu u kojem kandidati moraju pokazati koliko su do sada naučili, a Galla je uvjeren u pobjedu: „Mislim da imamo sad znanja, pogotovo nakon 3088 pitanja našoj nutricionistici Martini, tako da mislim da smo tu jači od plavaca.“
Ulog je uistinu velik: pobjednički tim osvaja rastuću prednost koja može donijeti do čak pet kilograma prednosti na vaganju. „Rekao bih dosad možda najbolja nagrada. Meni to zvuči kao baš, baš dobra prednost“, dodaje Dominik.

No kako je ovo tjedan iskušenja, zabavi tu nije kraj. Antonija im donosi novu, nimalo laku odluku: „Možete birati između odlaska na posljednji trening prije vaganja ili na jedan sasvim ugodan vikend izvan kuće i pismo vaših obitelji. Ne morate birati kao tim, svatko bira za sebe.“ 

A onda, vrhunac dana - trening o kojem će se još dugo pričati, a vode ga Andrea i Ursa. „Balerina i vojnik - rekao bih jedna opaka kombinacija. Andreu poznajem, znam da je blesava, otkačena i dobar trener..., a za mene nećemo puno trošiti riječi, pustit ćemo djela“, kaže Ursa i dodaje: „Dobro došli, ekipa, u pakao.“ „Opet Ursa, sanjat ću ga“, priznaje Galla dok Andrea kratko i jasno dodaje: „Nema puno priče, ide se odmah raditi.“ Koliko su kandidati doista slušali nutricionisticu, hoće li im rezultat biti važniji od emocija i kako izgleda pravi 'pakleni trening' - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo! 

