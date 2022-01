Dobra zarada: Ovo su razlozi zbog kojih glazbenici sve više prodaju prava na svoje pjesme

"Vremena se mijenjaju", pjeva Bob Dylan. I glazbenici sve češće prodaju prava na svoje pjesme. Glazbena kompanija Sony objavila je u ponedjeljak da je kupila cijeli katalog snimljene glazbe Boba Dylana od 1962. do danas, a u posao su uključena buduća izdanja i reizdanja.

Cijena nije objavljena, ali stručnjaci procjenjuju da je Dylan za to mogao dobiti i 200 milijuna dolara. Ovo nije prva Dylanova prodaja njegova opusa. Prije nešto od više od godine dana prodao je Universalu autorska prava na svoje pjesme (što je različito od diskografskih prava) za navodno 300 milijuna dolara.

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost samo je posljednji u nizu glazbenika koji se odlučuju na prodaju svojih prava velikim izdavačkim kućama i korporacijama. Tik prije 75. godišnjice njegova rođenja, nasljednici Davida Bowieja poklonili su si pozamašan dar prodajom prava na cijeli njegov glazbeni katalog. Za to su dobili 250 milijuna dolara, navodi časopis Variety.

Bowiejev opus, koji obuhvaća šest desetljeća stvaralaštva, uključuje više od 25 studijskih albuma s hitovima među kojima su "Space Oddity", "Changes", "Heroes" i "Let's Dance". Sve to sada pripada izdavačkoj kući Warner Chappell Music.

Bruce Springsteen je prodao cijeli svoj rad Sonyju. Red Hot Chili Peppers, Shakira, Tina Turner i mnogi drugi također su zaradili znatne svote odričući se prava na svoju glazbu. Rezultat je to pada u prodaji ploča zato što se ljudi okreću streamingu glazbe na platformama poput Spotifya. Osim toga došlo je i do pada koncertnih prihoda zbog pandemije.

“Ne mogu raditi”, objavio je prije godinu dana na Twitteru američki kantautor David Crosby, uz odluku da prodaje svoja prava. "Streaming mi je ukrao novac od ploča... Imam obitelj i hipoteku i moram se brinuti o njima pa mi je to jedina opcija."

Kada se jednom prodaju, teško je vratiti prava na pjesmu. No barem kratkoročno, umjetnici odlično zarade. Navodi se da je rock bend Red Hot Chili Peppers zaradio oko 140 milijuna dolara od prodaje britanskoj korporaciji Hipgnosis. Procjenjuje se da je Springsteen na vrhu liste s rekordnom prodajom od 500 milijuna dolara, što je znatna svota za čovjeka čije pjesme govore o problemima radničke klase.

Hipgnosis se smatra pionirom upravljanja pravima. Britansku investicijsku tvrtku osnovao je Merck Mercuriadis, glazbeni veteran koji je bio menadžer Beyonce, Iron Maidena i Pet Shop Boysa, i Nile Rodgers, gitarist u disco-funk bendu Chic i poznati producent. Američki kantautor Barry Manilow, Neil Young i Shakira također su dio portfelja te tvrtke. Iako ih obožavatelji ovih umjetnika često optužuju da rasprodaju njihove idole, iz Hipgnosisa su u više navrata izjavili da plasiraju glazbu isključivo pod uvjetima koje postavlja umjetnik, kao na primjer u oglašavanju.

Taj potez može imati smisla, posebno za mlade glazbenike, jer može biti financijski isplativ čak i za samo jednu pjesmu, budući da je prihod od streaming platformi relativno nizak u usporedbi s prodajom ploča, što je problem kojeg glazbenici često ističu. Vokal Radioheada Thom Yorke smatra se jednim od najžešćih protivnika streaming servisa i dugo je odbijao svoju glazbu učiniti dostupnom putem Spotifya i drugih platformi. Pop zvijezda Taylor Swift čak je i privremeno povukla cijeli svoj glazbeni katalog sa svih streaming servisa, što pokazuje njezino stajalište o njihovu načinu plaćanja.

Swift ima još snažnije stavove o autorskim pravima na pjesme. Prava na njezinih prvih šest albuma pripadaju izdavačkoj kući Big Machine Records nakon što je s 15 godina potpisala ugovor o ustupanju izdavačkih prava unaprijed. Od tada su prava na njezine albume nekoliko puta preprodana, ali ih Swift nikada nije uspjela otkupiti. Nedavno je iznova počela snimati tih šest albuma za svoju sadašnju izdavačku kuću Universal, kako bi ponovno mogla imati kontrolu nad svojim radom.

Svađa oko prava na pjesme nije novost u glazbenoj industriji. Osamdesetih godna prošlog stoljeća Michael Jackson kupio je prava na kompletan glazbeni katalog Beatlesa za 45 milijuna dolara - što nije dobro sjelo bivšem članu grupe Paulu McCartneyju. Iako su prije toga zajedno snimili dvije pjesme, “The Girl is Mine” i “Say, Say, Say”, problem je u konačnici uništio prijateljstvo između Jacksona i McCartneyja kada je Jackson dopustio da Nike koristi pjesmu Beatlesa "Revolution" u reklami za tenisice. Desetljeće kasnije, kralj popa je stisnut dugovima preprodao prava na katalog Beatlesa, pri čemu je zaradio dvostruko veću svotu od one koju je platio.