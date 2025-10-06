'Dnevnik nomada' je jedan od najinovativnijih sadržaja koji su u zadnje vrijeme ponuđeni kao novitet na ekranima

Dnevnik nomada, HRT 1, pet ruža - Što dobijemo kada se spoje svijet društvenih mreža, tradicionalni putopisno-dokumentarni format i javni servis? Ako je suditi prema novom TV serijalu “Dnevnik nomada”, koji se počeo srijedom u prime timeu prikazivati na Prvom programu HRT-a, odgovor je - pravi televizijski hit. I vrlo vjerojatno jedan od najzanimljivijih i najinovativnijih sadržaja koji su u zadnje vrijeme gledateljima ponuđeni kao novitet na malim ekranima. Riječ je, naime, o prvoj televizijskoj seriji Kristijana Iličića, jednog od naših najpoznatijih travel bloggera i prvog Hrvata koji je proputovao sve zemlje svijeta. Na tom su ga putu stotine tisuća ljudi pratile na društvenim mrežama, a s njima je Iličić u detalje dijelio svaki svoj korak. I da, imali su gledatelji prilike, i još će imati, na malim ekranima gledati zaista sjajne putopise, što domaće, što strane produkcije. No “Dnevnik nomada”, koji prati Iličićev put po Africi, donosi nešto novo, drugačije i svježe baš u pogledu spajanja različitih svjetova. Pritom ne mislimo samo na Hrvatsku i Afriku, već na svijet televizije i društvenih mreža. Uz ovaj potonji često se veže mnogo stereotipa, baš kao i uz zanimanje influensera, no brojke govore za sebe i nemoguće je ignorirati trendove današnjeg tržišta. Iličića samo na Instagramu prati oko 600.000 ljudi, i nevjerojatna je to skupina koju se ne može zanemarivati samo zbog vrste platforme. HRT je to prepoznao i tako smo dobili odličan spoj iz nečega što je inače teško spojivo. Pitat će se možda neki čemu toliko oduševljenje, no i autoru tu treba aplaudirati što je prepoznao priliku, jer mnogi koji žive i rade u virtualnom svijetu često zanemaruju i dalje veliku snagu tradicionalnih platformi. Iličić je tu pokazao otvorenost i zakoračio u sasvim novi format. A produkt je - sjajan - što je uostalom i najvažnije. Jer ne samo da je riječ o odličnoj kolaboraciji, nego je i finalni proizvod zanimljiv, edukativan i zabavan. Iličić je svoju priču i put kroz Afriku povezao s pričom o braći Seljan, što je sjajan pristup. Prva epizoda kreće iz Kaira, a naracija je kombinacija “voice-overa”, koji je informativan, i Iličićevog direktnog obraćanja publici, u čemu je, ruku na srce, najbolji - kada se kao i na društvenim mrežama obraća izravno publici i s njima dijeli svoje autentične reakcije, komentare, interakciju s lokalcima… U ovom su putopisu pokrivene i geografske zanimljivosti, ali kulturološke, vjerske, društvene, gospodarske i gastronomske specifičnosti, pa se tako u prvoj epizodi prikazuje život na tržnici u Kairu, crkveni zip-line, grad smeća, ali i jeziva potraga za hotelom. Sve je to sjajno snimljeno (pa čak i male nesavršenosti pridonose autentičnosti), a direktor fotografije je Alen Tkalčec, s kojim Iličić već dugo surađuje. Scenarij, pak, potpisuje Velimir Grgić, režiju Dario Lonjak, montažu Ivor Grgić i Sebastijan Kobas, a urednica je Maja Fišter. E pa, bravo za cijelu ekipu!

Dnevnik Nove TV, tri ruže - Veliki pljesak i čestitku treba uputiti i Dnevniku Nove TV, odnosno Novoj TV generalno s obzirom na to da je proslavila 25. rođendan. Poklapa se to više-manje s rođendanom središnje informativne emisije, koja je tek 5 godina mlađa. U prilogu o proslavi gledatelji su mogli vidjeti i djelić slavljeničke atmosfere, uz izjave poznatih osoba iz javnog života koje su se osvrnule na ulogu Nove TV u hrvatskom medijskom prostoru. Bez patetike, bez nepotrebnog samohvalisanja; upravo onako kako i priliči redakciji koja već godinama nameće standarde informativnog programa.

RTL Direkt, tri ruže - Odličnom obradom tema te dubinskim ulaskom u problematiku odlikuje se, pak, RTL Direkt. A ovih su dana baš odlično obradili dvije važne i vrlo aktualne priče: onu o nizu nasilnih incidenata u zagrebačkoj Dubravi, gdje su roditelji zbog učestalih napada maloljetničkih bandi organizirali prosvjed, te onu o pirotehnici na svadbama nakon tragičnih događaja u Šibeniku i Makarskoj. U oba slučaja novinari RTL-a ponudili su više od pukog izvještaja - prikazali su različite strane priče, razgovarali s roditeljima, policijom, svećenicima i stručnjacima, te otvorili pitanje kaznene odgovornosti i društvene tolerancije prema nasilju. Specifičan format RTL Direkta pokazuje tako koliko se dobro mogu objediniti i kontekst i kritika.

Zašto dama sjedi sama, HRT 2, jedna ruža - Ponekad i stariji dokumentarci zaslužuju reprizu, pogotovo kad su teme i dalje jednako aktualne. “Zašto dama sjedi sama?” redateljice Tanje Kanceljak bavi se pitanjem zašto sve više žena, iako obrazovanih, situiranih i društveno aktivnih, ostaje bez partnera. Film iz 2016. godine, koji prati pet žena različitih profila, otvara širu priču o promjeni odnosa, očekivanja i društvenih uloga, ne samo u Hrvatskoj nego i globalno. Iako je dokumentarac snimljen prije gotovo deset godina, pitanja koja postavlja nisu izgubila na težini: jesu li žene postale samostalnije, a muškarci nesigurniji, ili se jednostavno promijenio način na koji biramo partnere? HRT-u ide pohvala što je ovu temu ponovno vratio u eter jer očito, odgovor na pitanje iz naslova još uvijek nismo pronašli.