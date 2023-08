DJ-a napali na festivalu u Hrvatskoj i slomili mu ruku: 'Udaren sam zato što sam homoseksualac'

U Hrvatskoj se početkom kolovoza održao Defected festival i to u Tisnom, a jedan od izvođača bio je i Pierre Hache, poznatiji pod umjetničkim imenom DJ Kiddy Smile. Kiddy se danas na svojim društvenim mrežama osvrnuo na incident koji mu se dogodio na ovom događanju.

DJ je kroz svoju objavu napisao što mu se dogodilo te na svojim Instagram storyjima podijelio fotografije na kojima se vidi njegova slomljena ruka te da je potražio liječničku pomoć. Kiddy tvrdi da ja jedan muškarac prvo vrijeđao njegovog prijatelja, a zatim i njega te da je došlo do fizičkog sukoba.

- Ne mogu vjerovati da se moram oglašavati o ovome, ali mislim da je bitno da se zna što se dogodilo. Osjećaju su mi pomiješani, a ruka slomljena - započeo je.

- Nastupao sam na jednom festivalu u Hrvatskoj, a Hrvat je mog prijatelja nazvao pogrdnim imenima zbog njegove seksualne orijentacije. Muškarac ga je napao, a on je već imao loš dan. Prišao sam mu te sam ga pitao zašto je prozivao mog prijatelja. Ovo se sve dogodilo u backstageu, muškarac je imao narukvicu za izvođače te sam ga pitao s kim je došao - objasnio je.

- Počeo se derati na mene te me udario. Pokušao sam ga zaustaviti, ali me udario još jednom. Tada sam izgubio kontrolu i srušio sam ga na pod. Došlo je osiguranje te ga smirilo. Bio sam jako uzrujan jer sam bio na lijepom festivalu i super se provodio sa svojim prijateljem. Ne mogu vjerovati da sam udaren zato što sam homoseksualac. Primio sam dva udarca jer sam razmišljao o tome u kakvu ću se poziciju dovesti kao izvođač ako udarim nekoga na festivalu, a pri tome sam druge rase i 'queer' - dodao je.

- Na ovom sam festivalu od prvog njegovog održavanja i neću dopustiti da to utječe na moju sliku o njemu te na moju sliku o Hrvatskoj. Vratit ću se i bolje me nemojte zezati i dirati mi ruke jer su mi one potrebne za posao - zaključio je te zahvalio ljudima koji su mu pomogli.

Inače, DJ-ja na društvenim mrežama ima više od 86 tisuća pratitelja te dolazi iz Francuske gdje je poznat i kao plesač, glumac, ali i po svojem pojavljivanju u televizijskim emisijama.

Dodajmo da se ovaj festival održava u nekoliko država, a najavili su i da se planiraju vratiti u Hrvatsku i iduće godine.

