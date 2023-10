Dino Jelusić nastupio uz još jednu legendu: 'Rekao mi je kako bi želio da opet pjevamo zajedno''

Hrvatski glazbenik Dino Jelusić odavno je prerastao granice Hrvatske i postao itekako poznat u svijetu. Dokaz tome je njegov rad s Davidom Coverdaleom u grupi Whitesnake, a sinoć je u Londonu nastupio uz još jednog glazbenog velikana Roberta Planta, te Andy Taylora, gitarista grupe Duran Duran, koji se bori s rakom prostate.

- Nastupili smo na dobrotvornoj priredbi fonda za liječenje raka. Bila je aukcija i koncert, a sva sredstava uplatiti će se za istraživanje nove metode liječenja raka. Mene je pozvao Phil X, gitarist benda Bon Jovi. Kazao mi je kako bi volio da ja budem tamo uz Planta dok bude prvi put nakon 16 godina pjevao stare pjesme Led Zeppelina. Došao sam jako spreman na probu, sve pjesme sam naučio pjevati i svirati na klavijaturama. Plant mi je rekao da ga je malo bila strah jer dugo nije pjevao Zeppeline. S njim sam na kraju otpjevao zadnje dvije pjesme, a pogotovo sam mu pomogao na "Stairway To Heaven". Kada je sve završilo zahvalio mi se i rekao da bi volio da idući event više pjevam s njim, ispričao nam je Jelusić kojem je drago bilo da je nastupio i s Taylorom. Legendarni gitarist lani je bio jako loše, no pomogla mu je upravo nova eksperimentalna terapija, te mu je ovo bio prvi koncert nakon što se oporavio.

Podsjetimo, Dino Jelusić sa svojim bendom Jelusick nastupit će u srijedu 25. listopada. u Vintage Industrial Baru gdje će promovirati svoj album “Follow the Blind Man”.

Nakon pet odličnih najavnih singlova, bend Jelusick predstavlja dugoočekivani album prvijenac “Follow the Blind Man” te su na korak do objave debitantskog albuma. Album “Follow the Blind Man” koji je objavljen u izdanju Escape Musica i suradnji s Aquarius Recordsom.

“Album je već jednom snimljen 2019. godine pod imenom Animal Drive, ali nije objavljen zbog tadašnjeg sudskog procesa s bivšim diskografom. Album je ponovno snimljen s novom postavom i pod drugim imenom, dvije pjesme su ‘preseljene’ na sljedeći album, a ubačene su dvije nove.” o nastanku albuma je ispričao Dino te nadodao:

“Htjeli smo da se vidi koliko široko možemo ići i stilski, žanrovski i emotivno, tako da album ima svega. Ponosan sam na sve sto je napisano.”

Uz Dinu članovi benda su Ivan Keller – gitara, Luka Brodarić – bas, prateći vokal, Mario Lepoglavec – bubnjevi, prateći vokal, a paralelno s objavom autorskog materijala bend kontinuirano niže i rasprodane koncerte.

“Follow The Blind Man” koji izlazi 29. rujna. S nadolazećeg je albuma već objavljeno pet singlova, a posljednji objavljeni je “Chaos Master”. Dino će uskoro debitirati i u ulozi mentora u popularnom showu "The Voice" na HRT-u. Osim njega mentori su i Vanna, Davor Gobac i Damir Urban.

