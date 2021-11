Dinastija Gucci: Gledljiv i zabavan film od kojeg se očekivalo puno više, a pogotovo od Lady Gage

Dinastija Gucci najavljivana je kao jedan od najiščekivanijih filmova godine, uz neke dodatne epitete poput 'najglamuroznijeg'. Jasno, kada se bavite vjerojatno najrazvikanijom modnom markom u povijesti, to i nije nešto neobično. Međutim, o najnovijem se filmu Ridleyja Scotta priča već jako dugo i još će se dugo i pričati. Jer, koliko god Gucci bilo uobičajeno ime za koje u svijetu vjerojatno znaju i amazonska plemena i libijski beduini, prilično je sigurno da je u zaborav pala bizarna priča iz 80-tih i 90-tih godina iz koje je proizašao Gucci kakav je danas. Koji je, dakle, snažno obilježio Tom Ford. A koji više nema nikakve veze sa samom obitelji Gucci.

Upravo o tome govori "Dinastija Gucci". Naslov koji više asocira na neko plemstvo ili dvor nego na modnu marku apsolutno je pogođen jer spomenuti događaji doista jesu nalik nečemu poput Igre prijestolja. Na Scottu je bila odluka - napraviti ozbiljan krimić, kako je to napravljeno s, primjerice, ubojstvom Giannija Versacea u Američkoj kriminalističkoj priči, ili se obratiti bizarnosti bitnih protagonista u cijeloj stvari kao i njihovih motivacija. To su nerealizirane ambicije, glad za moći i novcem, sve što globalno moćnu obitelj iza marke koju je svojedobno ustanovio Guccio Gucci odvodi u propast. Scott je odlučio da od svega pokuša napraviti satiru, što je bio riskantan potez, jer mu likovi ponekad odu u pretjeranu karikiranost. No, znao je i kako teško može promašiti s ovakvom pričom. "Dinastija Gucci" do kraja ostaje gledljiv i zabavan film dobrim dijelom dočaravajući sjaj i bijedu nekada velike obitelji koja danas više nema ništa s markom koja nosi njihovo ime. Od filma se očekivalo puno i zbog ekipe koja je okupila Adama Drivera, Lady Gagu, Ala Pacinoa, Salmu Hayek, Jeremyja Ironsa, Jareda Letoa, Jacka Hustona. Dva ovolika teksta potrošili bismo na opis izvedbi svakoga od glumaca, na kod njih postignut nivo satire i karikiranosti. Spomenut ćemo samo kako su povici na Lady Gagu koja tumači Patriziu Reggiani, ključnu osobu u raspletu sudbine nekada moćne modne obitelji, prilično opravdani zbog pretjerivanja nepotrebnim grimasama, na trenutke i histerijom gurnuvši ionako već bizaran lik predaleko. No, nekako se ovako nakon novinarske premijere zahvaljujući Editusu koji je distributer filma, čini da će film razviti veliku publiku. Jer, gledati bizarnu propast imena Gucci u kojoj likovi proždiru jedan drugog kao da su ribe a da bi se onda iz pozadine pojavio konačni pobjednik doista jest zabavno sa svim pripadajućim osjećajima koji idu kada mase gledaju propast onih bogatih i utjecajnih, sažalijevajući istodobno neke od likova. Ima tu i uživanja poput gledanja ponovo odličnoga Al Pacina u ulozi Alda Guccija ili iznenađenja poput dodjele uloge gatare Pine Salmi Hayek, koja s Patriziom konačno zapečati sudbinu obitelji.

Ta je propast trajala 17 godina a kulminirala ubojstvom Maurizia Guccija kojega tumači Adam Driver i to u trenutku kada je brend oživljen no i s tom novom snagom nije mogao odoljeti Maurizijevoj dekadenciji i rastrošnosti. Scott Guccijeve opravdano ismijava prikazujući ih za ono što su očito i bili, raskalašena gomila nevjerna obiteljskom naslijeđu gdje je Aldo svjesno dopuštao crno tržište Guccijevim artiklima i od toga ubirao najveći novac, koju prije svega obilježava pohlepa koja preuzme čak i naizgled skromnog Maurizija. S kojim završava era obitelji Gucci, a nakon kojega se nastavlja nova era ponovo moćnog i utjecajnog modnog brenda. Ridley Scott odigrao je riskantno, no bez rizika nema ni dobitka, čini se da će ga ovdje i biti.