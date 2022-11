DOLAZE U ZAGREB

Depeche Mode posljednjih se godina niti ne trude sakriti dokaze o prošlosti, na kojoj se usput može dobro i zaraditi

Nakon Beatlesa, Stonesa i The Who iz šezdesetih, Depeche Mode su uz Duran Duran, The Cure i U2 bili jedino ime iz osamdesetih koje je uspjelo na velikoj skali u SAD-u, što je bio i posljednji val masovnog uspjeha nekog europskog benda u Americi sve do danas.