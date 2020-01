Dean Kotiga otvoreno o smrti i očinstvu: 'Otkad sam osvijestio vlastitu smrtnost manje se živciram'

Vrsni znalac koji redovito „lovi“ natjecatelje kviza “Potjera” Dean Kotiga, osim što je poznati lovac, na svom Instagramu okuplja veliki broj pratitelja. Samoprozvani “lokalni, ako ne i regionalni influencer” u najnovijem intervjuu otkrio nam je hoće li se kandidirati za predsjednika 2024. godine, ali i kako je osvojio svoju bolju polovicu.

Lovac, strastveni putnik, regionalni influencer, a za neke i potencijalni predsjednički kandidat. Kako ste postali prvo, kako drugo, a kako treće?

Lovac sam postao tako što je HRT, kada se 2013. počinjala prikazivati “Potjera” pozvao desetak kandidata za tu ulogu na pismeni test i usmeni intervju, a među njima sam – kao raniji sudionik brojnih TV kvizova a onda i dugogodišnji HRT-ov autor pitanja za brojne druge kvizove – bio i ja. Odlučili su se za kombinaciju Mirko – Morana – ja, i kako je vrijeme pokazalo, nisu pogriješili. Strastveni putnik sam postao tako što vrlo strastveno putujem, a regionalni influencer tako što svakodnevno influencam odnosno utječem na živote desetina tisuća ljudi diljem regije, pri čemu valja naglasiti kako je upravo to ono što je najteže stečeno. Završiti faks, čitati cijeli život, zanimati se za svijet oko sebe, učiti, učiti, i učiti, a onda i posljedično „loviti“ u “Potjeri” ili sudjelovati u kvizovima u bilo kakvom obliku, to može gotovo svatko, treba samo cijeli život raditi na tome, ali influencati, to je već viša razina, ili se rađaš s tim ili ne. Naravno, i tu je potrebno puno rada, svakodnevnog, ali odmah se vidi da to nije za svakog. Izvrstan dokaz toj tvrdnji, koja nije samo moja nego je dokazana i znanstvenom studijom s jednog američkog sveučilišta, jest i činjenica kako su lovci i Morana i Krešo i Mladen, a lovac i influencer – samo ja.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Kad bi se razvila ambicija da postanete i ovo četvrto (predsjednički kandidat), kako bi izgledala vaša kampanja? Kako komentirate dojave vaših fanova tijekom predsjedničkih izbora?

Iskreno, ranije nisam uopće razmišljao o tome, ali sasvim je logično, ako imate toliki utjecaj na tolike ljude, i to pozitivan, oni žele još. Ideja da postanem predsjednički kandidat zapravo potječe od mojih sljedbenika. U tom bi smislu upravo taj sadržaj koji su oni prepoznali kao najkvalitetniji mogući bio baza kampanje, što znači da bi ona počivala na edukativno-informativnom sadržaju obogaćenom odličnim forama. Masivno su dopisivali moje ime na glasačkim listićima i u prvom i u drugom krugu predsjedničkih izbora, što su (s razlogom) prenijeli brojni mediji. Dakako, još uvijek moram ozbiljno razmisliti o tome, ali hashtag kotiga2024 pod kojim se najavljuje moja kandidatura na sljedećim predsjedničkim izborima već se kotrlja sam od sebe.

Moramo primijetiti da vi nikoga ne pratite na Instagramu. Zašto? Hoćete li se ikada odlučiti to promijeniti ili je to dio vašeg influencerskog identiteta?

Svaki dan mi u inbox pristigne barem desetak privatnih poruka, pri čemu kao prvo moram istaknuti da uopće ne vidim zašto je važno koga i koliko ljudi ja pratim, još uvijek nisam uspio shvatiti fascinaciju time. To što ja nikog ne pratim nije nešto što je upisano u kamen niti sam si ja zacrtao da tako mora biti iz nekog specifičnog razloga, stvari su puno jednostavnije – ne pratim nikoga zato što mi je sve, osim mog profila, izrazito dosadno i jednolično. Što je, isto tako, bio i glavni razlog zašto sam uopće počeo češće koristiti Instagram. Kad sam ovo ljeto slučajno otkrio da postoji nešto što se zove „Instagram story“, i vidio na što to sliči kod kolega influencera, skoro sam oslijepio i oglušio kad sam shvatio na kako šupalj način oni koriste taj genijalni tehnološki proizvod najusvremenijeg doba, pa umjesto da ispune svih 15 sekundi nekakvim kvalitetnim sadržajem, oni nalijepe fotku koktela na koju napišu „enjoying“. Mislim, tko je tu lud, ako ne i potpuno poremećen? Mnogi mi sljedbenici zamjeraju što sve storyje ne stavljam u highlightse da budu uvijek dostupni svima, ali meni je upravo u tome poanta – uživati u nečemu SADA i OVDJE, a to što moji storyji odlaze u nepovrat, koga briga, zar nećemo tako otići i ja i vi?

Nakon što dobijete plavu kvačicu – koji vam je sljedeći cilj?

Istina, sad kao netko tko predstavlja sam vrh lokalnog, ako ne i regionalnog influencanja moram poslati zahtjev za verifikaciju. Nakon toga samo je nebo granica. Prvenstveno i dalje želim učiti, svakodnevno, upijati nova znanja, još jednom proći sve skripte s nedavno održanog 12. Svjetskog međunarodnog kongresa za influencere u Londonu na kojem sam bio, i s kojeg sam isto tako izvještavao, kao i pripremati se već sad za sljedeći, 13. Svjetski međunarodni kongres za influencere u Krakowu u jesen 2020.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Vi svoje pratitelje oslovljavate „sljedbenicima“, hoćemo li uskoro svjedočiti osnivanju sekte ili vjerskog pokreta? Kako zamišljate okupljanje vaših fanova?

Osnivanje sekte ili vjerskog pokreta zasad nije u planu, iako vrijedi razmisliti i o tome – bilo je svakakvih prijedloga. A o okupljanju ćemo isto tako razmisliti. Ako se nađe pravi sponzor, nije nemoguće da 100 tisuća sljedbenika proslavimo svi zajedno na jednom mjestu. Ljudi sve brže i brže uspiju prepoznati moj premium content, ne bih se začudio da i puno prije planiranog dođemo do te brojke. Primjerice, fotka koju sam objavio u nedjelju u svega 4 sata prešla je 20 tisuća lajkova, što je nevjerojatno, jer do tog broja čak ni u nekoliko dana ne stignu moji kolege influenceri koji imaju i po više stotina tisuća pratitelja. Javna je tajna da su sve te velike brojke mnogih kolega influencera nerealne i napuhane, da se pratitelji kupuju ili većina njih uopće ne prati aktivno nego tek tako.

Sad ćemo se malo uozbiljiti. Što vam fanovi dobacuju kad vas prepoznaju?

Ja sam sasvim ozbiljan od samog početka – ta ne bih ni mogao biti ozbiljni lokalni, ako ne i regionalni influencer, da ponajprije nisam ozbiljan. Dobacuju svašta, ali najčešće se samo raspadnu od smijeha, što mi je najveći mogući kompliment koji mogu dobiti.

Koja je pozadinska priča iza poštapalice „odlična fora“? Tko baca najbolje fore na snimanjima „Potjere“?

Nema neke prevelike tajne – jednostavno sam jedan dan osvijestio da se svi mi, kad čujemo neku odličnu foru, nasmijemo i pomislimo “odlična fora“, ali nitko to ne kaže naglas niti napiše. Čujem da se proširilo u sve pore društva i da je posljednjih mjeseci to doslovno postala svačija poštapalica, pa često dobivam screenshotove prepiske u kojima na nekoj grupi netko napiše „odlična fora“, nakon čega se njih četvero nasmije jer prepoznaju referencu, a peti se onda oglasi s upitom o čemu se tu zapravo radi, pa se onda i njemu smiju jer ne prati lokalnog, ako ne i regionalnog influencera.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Je li lako isprovocirati Joška Lokasa? Što morate učiniti da biste to postigli?

Pretpostavljam da nije, jer on je preveliki profesionalac da bi se dao isprovocirati, ali točan je odgovor: ne znam, jer nisam ni pokušavao, zasad nisam imao potrebe. Jasno da mu to što imam više od 50 tisuća pratitelja na Instagramu, dok on nema doslovno nijednog, nekad ne pada najlakše, ali sam si je zato kriv.

Otkrijte nam, nedostaje li vam Tarik? Kako se ostali lovci nose s njegovim odlaskom?

Naravno da nedostaje, kao što nam nedostaje i pokojni Mirko – obojica su bili među ključnim ljudima koji su „Potjeri“ udarili toliko snažne temelje zahvaljujući kojima ona i danas tako čvrsto stoji, s tom razlikom da je Tarik naravno sve donedavno gradio taj projekt i odmaknuo više od samih temelja, i jasno je da je – kako god se budućnost razvijala – njegova uloga u uspjehu „Potjere“ ključna i nemjerljiva, ali s druge strane nema pretjeranog smisla biti toliko fokusiran na prošla vremena, idemo hrabro dalje u nove pobjede i u nove obljetnice. Snašli smo se Krešom, snaći ćemo se i s Joškom. Jurišamo na tisućitu emisiju i bit će ludilo.

Što mislite kakav biste otac bili jednoga dana?

Legendaran. Naravno, kad do toga dođe, o svemu ćete biti obaviješteni na Instagramu.

A kako na vašu Instagram karijeru gleda vaša bolja polovica? Kakve savjete vam daje?

Ponekad mi daje savjete za odlične fore, a većinu vremena mi govori da ugasim Instagram.

Kako ste se upoznali? Čime ste ju osvojili?

Odličnim forama!

Oko čega se najviše svađate?

Oko toga jesam li stavio previše limuna u čaj – gospođica, znate, ne voli da joj bude prekiselo.

Apsolutna promjena teme – što najviše volite kuhati?

Kao što se vidi na meni, volim i jesti i kuhati apsolutno sve, pri čemu sam – što se sigurno ne bi reklo – malo manje vičan pravljenju slastica nego ostalih jela. Nekoliko sam Instagram storyja bio snimio i na tu temu, u svom serijalu #kuhajmozajedno, kad sam npr. pravio sendvič, a često znam imati i live sa svojim sljedbenicima tijekom kojeg jedem zobene pahuljice ili tako nešto slično.

Živciraju li vas pitanja okoline kad ćete se vjenčati i planirate li djecu? Što mislite o takvim pitanjima?

Posljednjih sam godina poprilično snažno osvijestio vlastitu smrtnost, te me otad sve manje i manje toga živcira, a posebno me ne mogu dotaknuti takva pitanja. Svejedno mi je, pitajte što god hoćete, ionako ćemo svi nestati.

S mnogim regionalnim influencerima razgovarate putem Instagram priča tako da ih označavate. Je li netko od njih imao negativnu reakciju i kako doživljavaju vaš proboj na influencersku scenu?

Nedavno je bilo nekih negativnih reakcija, pri čemu se bojim da neke kolegice influencerice nisu prepoznale moju iskrenu brigu za njihovo zdravlje, ali tko sam ja da sudim kome je drago da se netko brine o njegovom zdravlju, a kome ne. Uglavnom su reakcije izrazito pozitivne i kolege influenceri mahom podržavaju to što radim jer u meni vide jednu zdravu konkurenciju i kolegu od kojeg mogu puno naučiti. Sve je to jedna velika ljubav, ali, kao što je još Atila rekao, u svakom žitu ima kukolja.

Koja je najčudnija poruka koju ste dobili od sljedbenika/ice? Maltretiraju li vas? Možete li nam opisati neko negativno iskustvo na društvenim mrežama?

Ima doslovno svega, svakodnevno, ali nećemo javno o konkretnim primjerima. Maltretiranja uglavnom nema, osim kad negdje izađem kao meme pa mi doslovno tisuću sljedbenika pošalje poruku s linkom na taj meme, ne razmišljajući o tome da mi je to vjerojatno već netko poslao. Kako i dalje otvaram sve poruke, ali ne znam dokad ću tako jer ih stiže zabrinjavajuće puno, to nekad zna biti iscrpljujuće. Znam da ne misle ništa loše, nego me samo žele informirati, pa se zapravo i ne mogu ljutiti na njih.

Kako se nosite s hejterima i koju biste im poruku poslali?

Njih će uvijek biti, navikao sam se na to već u svojoj karijeri lovca, a poruka je uvijek ista: „Samo opušteno“.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Dok smo došli do kraja intervjua, prešli ste broj od 50 tisuća pratitelja. Jeste li obilježili to na neki način?

Slavili smo nekoliko dana, i to u apsolutnom ludilu, ponajviše uz zvukove Miroslava Ilića i njegove legendarne pjesme „Nije život jedna žena“. Tijekom slavlja nadmašili smo i 55 tisuća Instagram sljedbenika, pa mi je jedan sljedbenik napisao poruku: „Ti dok proslaviš 50 tisuća, dođeš do 60 tisuća“, što je isto tako bila odlična fora. Ljudi su se javljali s najrazličitijih mjesta, od Njemačke do Australije. Stiglo je na stotine čestitki, što javnih, što privatnih, što poznatih, što nepoznatih, a posebno me razveselila javna čestitka koju je na svom Instagram profilu u obliku storyja poslao Mate Pavić direktno s aktualnog Australian Opena. Isto tako, javno su mi čestitali i Dino Rađa i supruga Viktorija Đonlić Rađa, zatim Andrija i Anđelka, naš poznati youtuber Borna Rastović, Mrle iz Leta 3 i mnogi drugi, ali ipak su mi daleko najdraže bile desetine videočestitki od nepoznatih mi, malih, običnih Instagram sljedbenika, koji su se uglavnom u većem društvu snimili kako nazdravljaju, pjevaju i plešu, slaveći moje veliko dostignuće do dugo u noć, u zimsku bijelu noć.