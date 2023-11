Davor Bilman u prvoj polufinalnoj emisiji iznenadio gledatelje promjenom imidža

Član žirija showa 'Supertalent' Davor Bilman u nedjelju je u prvoj polufinalnoj emisiji gledatelje iznenadio svojim novim imidžem. Davor je u prvoj polufinalnoj emisiji kandidate gledaju iz stolca člana žirija, a za ovu prigodu odabrao ej svečano zdanje. Pojavio se u svjetlucavom sakou s prepoznatljivom leptir-mašnom, a svoju je svečanu kombinaciju začinio novim detaljem. Naime, Bilman se prvi put pred kamerama pojavio s naočalama, a za ovu prigodu odabrao je naočale s upečatljivim crvenim okvirom.

O svojim naočalama oglasio se i tijekom jednog od nastupa tijekom kojeg je asistirao kandidatu na pozornici. Bilman je s kolegicom, također članicom žirija, Martinom Tomčić Moskaljov pomagao iluzionistu Magicu, pravog imena Danijelu Kovačeviću, tijekom točke.

- Ovo je prvi put da sam ja baš tako jako bio uključen u izvođenje trika, magije, točke. I jako je čudno iskustvo, odnosno štogod da se dogodilo meni je bilo super. Za mene je ovo baš bila magija ili magic - poručio je Davor. Davor i Martina tijekom točke su u karte zapisali neke njima važne informacije te pomogli iluzionistu u izvođenju dijela nastupa s igraćim kartama. U jednom dijelu Davor je Martinu upitao i vidi li brojeve na lokotu, na što je ona rekla da ih vidi bez problema, a on je dodao i da ih vidi jer je ponio naočale.

Foto: Screenshot Nova TV

U jučerašnjoj emisiji bilo je mnogo iznenađenja. I član žirija Fabijan Pavao Medvešek pomogao je kandidatima u nastupu. Duo The Shester's kojeg čine umjetnici iz Španjolske Nebur i Manoela, izveli su svoju adrenalinsku točku. ''Zašto ide prema glavi, a ne prema dolje? Zašto bi to netko htio, kakvih sve ljubavi ima na svijetu'', komentirao je Fabijan njihovu izvedbu još tijekom nastupa.

''Meni je zlo'', priznala je Maja dok ih je gledala. ''Fasciniralo me ovo sad što se vrtilo, Maja se toliko bojala, ludi ste više nego prije, a mi ludost volimo'', komentirao je Davor. ''Ta luda ljubav - film koji mogu vezati s vama, dogodio se jedan korak više od audicije, ja ne znam kud ovo može ići'', pitao se Fabijan. ''Njima ovo nije stress, za ovo moraš biti poseban karakter za baviti se ovime'', zaključila je Martina. A poslije svega što smo vidjeli, žiri je uspio nagovoriti Fabijana da vidi kako to izgleda kad se nađe u ulozi jednog od kandidata.

Dodajmo i da je emisija koja je emitirana u nedjelju bila prva od četiri polufinalne, što je i bio razlog svečanog izdanja članova žirija. Za modna izdanja Davora, Maje, Martine i Fabijana pobrinuo se stilist Marko Grubnić.

